Фото: Александр Куприенко
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Алтай Кульгинов встретился с молодёжью и представителями спорта

Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о встрече с молодежью и представителями спорта столицы, передает официальный сайт городского акимата.

«Встретились с молодежью и представителями спорта. В формате свободного микрофона все желающие задали вопросы. К примеру, это участие в жилищных программах, внедрение различных обучающих проектов в сфере образования, открытие спортивных центров, поддержка юных спортсменов и др. Подобные встречи позволяют эффективнее и оперативнее решать вопросы, держать руку на пульсе.

Например, ранее тренеры и спортсмены поднимали вопрос о выделении отдельного медучреждения, так как они проходили профобследование и получали лечение в общей очереди с другими пациентами, что влияло на качество подготовки и оздоровительный процесс спортсменов. После совместных обсуждений открыли специальный медцентр для спортсменов (возле ЖД вокзала «Нурлы Жол» по ул.А-82).

Кроме того, открыли Центры бокса, боевых искусств, зал единоборств и др. Провели ремонт в СК «Толкын» и во дворце «Жастар». Ведутся работы по реконструкции и модернизации СК «Казахстан».

В ЖМ «Коктал-2» и «Өндіріс» открыли физкультурно-оздоровительные комплексы. В них тренируются порядка 1 тыс. детей по 10 видам спорта. Еще в двух ЖМ ведется строительство ФОКов. Увеличили финансирование массового спорта в 3 раза.

За 2020-2021гг. увеличили зарплату тренеров-преподавателей на 50%, в этом году еще на 25%. Для решения дефицита кадров выделяем гранты по специальности «Физическая культура и спорт».

Также, ведем активную работу по поддержке молодежи. По линии молодежи есть несколько жилищных программ. В прошлом году мы ввели специальную жилищную программу по льготному кредитованию «Elorda Zhastary». За 2 года выдали кредитов на 3,4 млрд тг. По другой программе – арендной – за 3 года выдали порядка 2,5 тыс. квартир для работающей молодежи.

Не менее важный вопрос – трудоустройство. В прошлом году трудоустроили 6 тыс. молодых людей. До конца года планируем трудоустроить еще более 6,5 тыс. молодежи. Также для реализации бизнес-идей выдаем гранты.

Проделана большая системная работа, но предстоит еще столько же. Поступившие вопросы взяли в работу, составим график исполнения», - написал аким столицы.

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