Новые подходы и идеи

Мероприятие, посвященное инновационным проектам и решениям нового поколения, объединило на одной площадке молодых лидеров Казахстана и стран Центральной Азии. В центре внимания форума были искусственный интеллект, экологические решения, цифровая безопасность, волонтерство и социальные инновации.

Юношеские команды представили в ходе проводимой на полях форума выставки свои разработки, стартапы и различные технологические решения. Из 211 заявок, поступивших из Казахстана и Кыргызстана, в финал прошли 29. Среди них – система раннего предупреждения о прорывах ледниковых озер GLOFcast, использующая ИИ и спутниковые данные, проект Samruq.AI для повышения безопасности на промышленных предприятиях и EcoTube, направленный на сокращение выбросов от автотранспорта.

С проектами ознакомился представитель ЮНИСЕФ в Казахстане док­тор Рашед Мустафа Сарвар. Каждая команда представила свое видение решаемой проблемы и социальный эффект от внедрения разработки. По решению экспертного жюри лучшие проекты получили менторское сопровождение для дальнейшего развития инициативы.

В ходе мастер-классов от успешных молодых предпринимателей и лидеров мнений своим опытом поделились соз­дательница медицинского ИИ-стартапа Укили Омарова, социальный предприниматель Маулен Ахметов, кинорежиссеры Адема Рахметова и Адилет Абдеш, руководитель экологической инициативы Жулдыз Саулебекова, финансовый эксперт Кунекей Нурлан.

Во время конструктивной дискуссии участники форума искали ответы на вопросы, касающиеся цифровой безопасности, влияния искусственного интеллекта на человека, защиты детей от кибербуллинга, мошенничества, дипфейков и сексуальной эксплуатации в цифровой среде. Также обсуждалось развитие инклюзивного образования, создание доступной городской и цифровой среды, поддержка детей с инвалидностью и решения, помогающие каждому ребенку, независимо от его особенностей, полноценно участвовать в жизни общества.