Обеспечить создание равных возможностей

Участниками мероприятия стали более ста человек, среди которых члены рабочей группы, представители Центральной и территориальных избирательных комиссий, Министерства труда и социальной защиты населения, общественных объединений лиц с инвалидностью, политических партий, а также миссий по наблюдению за выборами от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ.

Кроме того, на заседании присутствовали эксперты, внесшие значительный вклад в подготовку качественного и удобного в использовании трафарета со шрифтом Брайля: член рабочей группы, уполномоченный по правам социально уязвимых слоев населения при Президенте РК Кенжегул Сейтжан, эксперт-менеджер по ассистивным технологиям и доступности информации в Nazarbayev University, член Координационного совета по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью, член Консультативного совета по политическому­ участию лиц с инвалидностью при БДИПЧ ОБСЕ Зият Абдыкаимов и брайлист Специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан города Астаны Назигуль Касымбекова.

На заседании были представлены результаты мониторинга готовности избирательных участков к выборам депутатов Курултая. Наблюдение осуществлялось членами рабочей группы совместно с территориальными избирательными комиссиями и общественными объединениями. Основными параметрами при этом стали доступность избирательных участков, информации о выборах, наличие условий для самостоятельного передвижения и голосования, а также обеспеченность специальными средствами и технологиями.

Как уточнил представитель общественного фонда «Центр поддержки глухих инвалидов «Үміт» Жаныл Шалабаева, в ходе мониторинга особое внимание уделялось наличию пандусов, поручней, кнопок вызова помощи, специальных парковочных мест, а также широких кабин для избирателей, использующих кресла-коляски. Отдельно оценивалось наличие специальных информационных уголков и ассистивных средств для граждан с инвалидностью, включая материалы в доступных форматах, трафареты со шрифтом Брайля, аудиоматериалы, наушники, лупы и программные решения для незрячих и слабовидящих избирателей.

Такой комплексный подход, подчеркнула общественник, позволяет оценить не только физическую доступность участка, но и возможность самостоятельного получения информации и участия в голосовании. Исходя из полученных данных, во всех регионах подготовлены рекомендации по устранению выявленных замечаний. Местные исполнительные органы подтвердили готовность выполнить необходимые работы до дня голосования.

По словам главы общественного объединения «Qamqor plus» Нияза Сундиталие­ва, участие представителей НПО, в частности, лиц с инвалидностью, в подобных «ревизиях» играет немаловажную роль. При этом, сделал акцент участник заседания, не стоит воспринимать подобную деятельность в качестве помощи – речь в данном случае идет в первую очередь об обеспечении равных с другими гражданами прав и возможнос­тей реализовать свое избирательное право.

На этом мониторинг не заканчивается. Рабочие группы в столице, областях и городах республиканского значения продолжат отслеживать ситуацию и контролировать ход устранения выявленных замечаний совместно с территориальными избирательными комиссиями и местными исполнительными органами.

Обсудили участники встречи и возможности Интерактивной карты доступности на сайте inva.gov.kz. На ней размещена информация об избирательных участках и их удобстве для граждан с инвалиднос­тью. Карта позволяет заранее определить доступность участка по месту регистрации, ознакомиться с предусмотренными условиями и спланировать голосование.

О ходе подготовки трафарета со шрифтом Брайля к бюллетеню для голосования рассказала член ЦИК Ляззат Суйндик. Перед тиражированием образцы прошли многоэтапную экспертизу, была дана оценка соответствия трафарета содержанию бюллетеня, расположению рельефно-точечных обозначений и удобства практического использования. Все замечания и предложения были учтены при доработке макета. Дополнительной возможностью для самостоятельного ознакомления с содержанием бюллетеня стала его аудиоверсия, доступная на компьютерах в специальных уголках для лиц с инвалидностью.

В ходе заседания опытом внедрения новых подходов по обеспечению доступного голосования граждан с инвалидностью поделились представители Жамбылской и Павлодарской областей. Как было отмечено, решения, апробированные на учебных избирательных участках, постепенно внедряются в практику ТИК. Участники встречи также обсудили дальнейшие шаги по развитию доступной избирательной среды и обменялись предложениями по совершенствованию взаимодействия избирательных комиссий, государственных органов, общественных объединений лиц с инвалидностью и политических партий.

В ЦИК подчеркнули: создание равных возможностей для реализации избирательных прав граждан с инвалидностью остается одним из ключевых приоритетов и находится на постоянном контроле.