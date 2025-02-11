Ангелина Лукас одержала 13-ю победу в профессиональной карьере

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В очередном бою, состоявшемся в Стамбуле, она одержала уверенную победу над венесуэлкой Джоаной Суньигой. В этом поединке судьи единогласно отдали первенство казахстанской спортсменке.

– Бой продлился все 8 раундов и завершился моей победой. Безмерно счастлива и благодарна за этот опыт и возможность снова выйти на ринг. Спасибо всем казахстанцам за поддержку! Каждый бой – это часть моей жизни в спорте, мотивирующей меня двигаться вперед, – прокомментировала Ангелина Лукас.

За неполные две недели – это ее второе успешное выступление.

Ранее, 31 января в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Москве Ангелина Лукас завершила бой досрочной победой над нигерийской спортсменкой Айисат Орийоми.