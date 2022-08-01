Анна – в финале

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам в полуфинале турнира в Варшаве одержала победу над Маей Хвалинска (Польша) – Джессикой Малечковой (Чехия). Исход первой партии решился на тай-брейке со счетом 7:6 (7:3) в пользу нашего дуэта. Во втором сете Данилина и Фридзам разгромили соперниц, одержав сухую победу (6:0). За главный трофей соревнований BNP Paribas Poland Open Данилина и Фридзам поборются со вторыми сеяными – Катажиной Кава и Алисией Росольской, которые представляют Польшу.

В это же время казахстанки Асыл­жан Арыстанбекова и Айя Нупбай стали чемпионками турнира серии ITF третьей категории среди игроков до 18 лет в парном разряде, который завершился в Узбекистане. В финале они обыграли первых ракеток соревнования – Владиславу Андреевскую (Кыргызстан) и Владу Минчеву (Россия) со счетом 1:6, 6:4, 10:5. Наши теннисистки завоевали свой четвертый совместный титул в парном разряде юниорского ITF в нынешнем сезоне и шестой в карьере.