Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников

Скандалы
1346
Валентина Мелехова

Традиционная республиканская олимпиада по предметам естественно-математического направления среди учащихся 9-11(12) классов состоялась на днях в Шымкенте. Для участия в ней приехали школьники из разных регионов Казахстана. Однако пройти до конца состязание смогли не все, передает корреспондент Кazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Дело в том, что после окончания первого тура, который был проведен 21 марта, несколько десятков детей попали в больницу с отравлением.

"Сразу же после завершения первого тура наши дети поехали в общежитие имени Ауэзова и после ужина почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, которая сопровождалась рвотой и жидким стулом. Примерно в пять утра 22 марта многих с отравлением госпитализировали в больницу. Моя дочь и еще несколько школьников попали в реанимацию, поскольку давление упало до 40" - рассказывает отец девятиклассницы из Костаная Дмитрий. - Удивительно, что сотрудники Республиканского научно-практического центра «Дарын», организаторы олимпиады, пришли в больницу и предложили детям прийти на второй этап состязаний. Большинство школьников не смогли этого сделать, поскольку находились в тяжелом состоянии. По нашим подсчетам, таких примерно два десятка человек. Однако, несмотря на это, олимпиада продолжилась. Это несправедливо".

Врачи шымкентской больницы утверждают, что дети будут получать лечение до 25 марта. 

В этот же вечер они должны отправиться домой. 

Однако родители костанайских школьников требуют аннулировать результаты олимпиады и дать возможность детям принять в ней участие, после того как они поправятся. Соответствующие письма они готовят в МОН РК, Генпрокуратуру и Администрацию президента РК.

#олимпиада #отравление #скандал

Популярное

Все
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Подозреваемый в изнасиловании двух девочек выпрыгнул из окн…
"Отчислили из колледжа после конфликта с Сапиевым": на слух…
Илья Ильин высказался о последствиях допинг-скандалов
Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время сле…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]