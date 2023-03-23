Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников

Традиционная республиканская олимпиада по предметам естественно-математического направления среди учащихся 9-11(12) классов состоялась на днях в Шымкенте. Для участия в ней приехали школьники из разных регионов Казахстана. Однако пройти до конца состязание смогли не все, передает корреспондент Кazpravda.kz .

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Дело в том, что после окончания первого тура, который был проведен 21 марта, несколько десятков детей попали в больницу с отравлением.

"Сразу же после завершения первого тура наши дети поехали в общежитие имени Ауэзова и после ужина почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, которая сопровождалась рвотой и жидким стулом. Примерно в пять утра 22 марта многих с отравлением госпитализировали в больницу. Моя дочь и еще несколько школьников попали в реанимацию, поскольку давление упало до 40" - рассказывает отец девятиклассницы из Костаная Дмитрий. - Удивительно, что сотрудники Республиканского научно-практического центра «Дарын», организаторы олимпиады, пришли в больницу и предложили детям прийти на второй этап состязаний. Большинство школьников не смогли этого сделать, поскольку находились в тяжелом состоянии. По нашим подсчетам, таких примерно два десятка человек. Однако, несмотря на это, олимпиада продолжилась. Это несправедливо".

Врачи шымкентской больницы утверждают, что дети будут получать лечение до 25 марта.

В этот же вечер они должны отправиться домой.

Однако родители костанайских школьников требуют аннулировать результаты олимпиады и дать возможность детям принять в ней участие, после того как они поправятся. Соответствующие письма они готовят в МОН РК, Генпрокуратуру и Администрацию президента РК.