Анонимно сообщать о подозрительных активах просят казахстанцев

Общество

Представители Комиссии по возврату активов надеются на активное сотрудничество с сознательными гражданами, сообщает Kazpravda.kz.

Канал для связи с гражданами есть на сайте комиссии.

"Напоминаем, что на сайте Комиссии по возврату активов есть функция "Предложить". Заполнив форму, указанную на сайте, Вы можете сообщить о подозрительных активах и внести предложение по вопросам деятельности Комиссии. Анонимность гарантируется", – заверили представители комиссии.

Напомним, межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов работает уже пятый месяц. За это время ей, по официальным данным, удалось вернуть стране по меньшей мере 630 млрд тенге. Что за этим стоит, и как долго будет продолжаться эта работа – ранее в интервью "Казахстанской правде" рассказал председатель комиссии – генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

Популярное

Все
В селе Шанханай Кербулакского района «зарыли» в землю более 256 млн тенге бюджетных средств
Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз
Токаев пригласил спикера Сената Франции посетить с визитом Казахстан
До сих пор сохраняется проблема перевода произведений Абая на языки народов мира
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Документально-филологическое исследование профессора Серика Негимова знакомит широкий круг читателей с жизнью и творчеством славного сына казахского народа Малика Габдуллина
В Алматы открылся Х Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау», цель которого – продвижение работ молодых кинематографистов по всему миру
Квартирный вопрос в Жезказгане стоит остро – коммунальное жилье в дефиците, инвесторов по программе реновации нет
Защищенность должна стать реальностью
Выбирай, сноси и строй!
Стежки ложатся – жизнь идет…
В системе новых транзитных координат
Где-то в параллельной Вселенной…
​​​​​​​Хорошие перспективы
Инфляцию – под контроль
Голов забивают все больше
Окунемся в прошлое?
Запечатленная история
Территория дружбы и согласия
Творческий подход
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Министры четырёх стран встретились в Актау
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Общество
Замглавы МВД рассказал, как задерживали участников незаконн…
Мажилис , Общество
На сохранение пород собак тазы и тобет выделят 1,4 млрд тен…
Общество
Депутат Мажилиса уплатил штраф за плевок в прямом эфире: "Б…
Общество
Пьяная астанчанка вызвала переполох на борту самолета

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]