Анонимно сообщать о подозрительных активах просят казахстанцев

Канал для связи с гражданами есть на сайте комиссии.

"Напоминаем, что на сайте Комиссии по возврату активов есть функция "Предложить". Заполнив форму, указанную на сайте, Вы можете сообщить о подозрительных активах и внести предложение по вопросам деятельности Комиссии. Анонимность гарантируется", – заверили представители комиссии.

Напомним, межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов работает уже пятый месяц. За это время ей, по официальным данным, удалось вернуть стране по меньшей мере 630 млрд тенге. Что за этим стоит, и как долго будет продолжаться эта работа – ранее в интервью "Казахстанской правде" рассказал председатель комиссии – генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.