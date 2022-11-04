Возврат активов

Каждый шаг должен соответствовать законам страны и международным нормам

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов работает уже пятый месяц. За это время ей, по официальным данным, удалось вернуть стране по меньшей мере 630 млрд тенге. Что за этим стоит, как долго будет продолжаться эта работа – в интервью с председателем комиссии – генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым.

– Берик Ногаевич, можно ли сказать, что деятельность комиссии – это часть большой работы, связанной с трансформацией всего казахстанского общества?

– По инициативе Главы государства в стране проводятся масштабные политические и социально-экономические преобразования, направленные на улучшение качества жизни наших граждан.

В этом году на всенародном референдуме приняты поправки в Конституцию страны, принимаются необходимые для реформ законы, реализуются другие важные инициативы, направленные на дальнейшую демократизацию общества.

Как отметил Президент страны в своем Послании, «фундамент Нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ. Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граж­дан». Поэтому на сегодняшний день особенно актуальными являются вопросы формирования в экономике честных и справедливых «правил игры», искоренения монопольной концентрации экономических ресурсов, возврата незаконно выведенного капитала.

Для обеспечения системной работы государственных органов в данном направлении 5 июня 2022 года указом Главы государства образована межведомст­венная комиссия по вопросам противодейст­вия незаконной концентрации экономических ресурсов, рабочим органом которой является Генеральная прокуратура. В ее состав вошли первые руководители Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по защите и развитию конкуренции, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка, министерств внутренних дел, иностранных дел, финансов, юстиции, а также АО «ФНБ «Сам­рук-Казына». Для этих органов возврат активов становится одной из приоритетных задач.

Президентом страны перед комиссией поставлены конкретные задачи – вернуть незаконно выведенные активы, восстановить справедливость и создать необходимые условия для построения общества с равными возможнос­тями для всех.

При этом необходимо соблюдать все юридические процедуры, и в целом деятельность комиссии полностью должна соответствовать всем правовым нормам.

– Известно, что прокуратура осуществляет надзорные и коор­динационные функции. Расскажите о проводимой вашим ведомством работе в рамках комиссии.

– Наряду с координацией работы членов комиссии органами прокуратуры проводятся самостоя­тельные проверочные мероприя­тия. На сегодня уже достигнуты определенные результаты.

В частности, внесено 13 исков о возврате незаконно отчужденных объектов, предоставленных земельных участков. По актам надзора уже возвращено более 140 тысяч гектаров незаконно предоставленных или неиспользуемых по целевому назначению земельных участков на сумму 5 миллиардов тенге.

Кроме того, внесено 23 протеста на отмену судебных актов, необоснованно вынесенных в пользу олигополий. По результатам прокурорских проверок органами уголовного преследования начаты 12 досудебных расследований по фактам различных злоупотреб­лений, хищений госимущества и бюджетных средств.

Также специальными прокурорами проводится четыре досудебных расследования в отношении представителей олигополий.

– По каким направлениям проводят проверки прокуроры?

– Направления разные, это – налоговая и таможенная сферы, антимонопольное законодательство, недропользование, строительная отрасль и так далее.

К примеру, проверкой в таможенной сфере установлено, что десять компаний-импортеров, пользуясь привилегиями, монополизировали рынок ввоза товаров из КНР.

Другие предприниматели не могли самостоятельно ввозить товары и были вынуждены работать только через них, отдавая им большую часть прибыли.

При этом для уклонения от таможенных платежей компании системно занижали стоимость ввозимых товаров и нанесли государству ущерб на сумму более 107 миллиардов тенге.

Принятыми мерами на сегодня из этой суммы возмещен ущерб на 57 миллиардов тенге. Работа продолжается.

В другом случае транспортно-логистическая компания монополизировала рынок перевозок товаров через таможенный пост на границе с Китаем.

Пользуясь своим положением, путем заключения картельного соглашения она установила высокие цены на услуги и получила монопольный доход на сумму 4,3 миллиарда тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 221 (монопольная деятельность) Уголовного кодекса.

И таких примеров немало.

– Как проводится в целом работа по возврату активов? Вы ведь работаете не только внут­ри страны?

– Нет, работа ведется как внут­ри страны, так и за рубежом. Например, за пять месяцев работы комиссии государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 630 миллиардов тенге, в том числе из зарубежных юрисдикций вернули свыше 400 миллионов долларов США. В частности, из Лихтенштейна – свыше 170 миллионов долларов США, из Гонконга и ОАЭ – порядка 3 миллионов долларов США, из стран дальнего зарубежья удалось вернуть драгоценности на сумму порядка 230 миллионов долларов.

В то же время надо учитывать, что все средства, на которые мог­ли быть приобретены активы за границей, формировались за счет экономической деятельности в нашей стране. Очевидно, что начали работу по возврату преступных активов именно с выявления незаконной деятельности здесь.

Конфискация находящихся за рубежом активов в пользу Казахстана – достаточно длительный процесс. Ведь наши зарубежные коллеги не могут арестовать имущество только на основании нашего «просим наложить арест».

Если не докажем всю цепочку – установление факта хищения или другого предикатного преступления, вывод похищенных средств за границу, включая офшорные зоны, перечисление этих средств для оплаты за конкретный объект, то нам откажут и в аресте, и в возврате этого имущества. Таким образом, сперва выявляется предположительно незаконный доход, затем идет досудебное расследование, потом – суд, пос­ле – судебное решение. Если суд признает незаконность актива и выносит решение о его конфис­кации, только тогда Генеральная прокуратура направляет международное следственное поручение об аресте, подкрепив его деталями дела и всеми доказательствами. Важно понимать, что это очень кропотливый и непростой процесс.

– В СМИ сообщалось, что в интересах олигополий специально принимались нормативные акты. Можете прокомментировать данный вопрос?

– Да, имеются случаи, когда отдельные нормативные документы «подгонялись» под их интересы. Например, недавно было отменено постановление Правительства о приватизации АО «Центр транс­портного сервиса». Было доказано и установлено в суде, что этот документ был вынесен в интересах конкретной олигополии.

Немало примеров приобретения активов по заниженной цене. В Алматы выявлена неправомерная реализация по заниженной цене государственной доли в крупнейшем оптовом рынке «Барыс-4». Судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о признании договора приватизации недействительным.

Также установлены нарушения при реализации столичного коммунального рынка «Шапағат». Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании сделки недействительной. После вступления в законную силу судебных актов эти объекты будут возвращены в государственную собственность.

По некоторым другим приватизированным объектам продолжается проверка законности принятых решений.

На рассмотрении судов находятся еще десять исков прокуратуры о возврате государству имущества на сумму более 10 миллиар­дов тенге.

Региональные органы тоже принимали решения в угоду тех или иных людей. Допустим, у олигополии появился определенный коммерческий интерес, а для его реализации нужен документ местного органа – вот он и издавался.

Например, выявили неправомерную реализацию зоны магазинов, баров и ресторанов торговли в Меж­дународном аэропорту Алма­ты. Они в 2003 году незаконно переданы акимом Алматы Храпуновым в частную компанию в счет погашения несуществую­щей задолженности на сумму 333,7 миллиона тенге. Мы подали исковое заявление в суд о признании незаконными правоустанавливающих документов в отношении 1 601,1 квадратных метра помещений терминала аэропорта.

– Куда направляются возвращаемые деньги? Есть мнение, что активы просто переходят из одних рук в другие. Так ли это?

– Такого, конечно, нет. Основная цель и принципиальная позиция Главы государства – строительство справедливого общества.

Если ранее актив был в государственной собственности, он туда и возвращается. Если в собственности нацкомпании – в нацкомпанию. К примеру, те же земельные участки: если мы устанавливаем нарушения при их выделении, то устраняем их и возвращаем государству. Как я уже говорил, в рамках работы комиссии на сегодня уже возвращено более 140 тысяч гектаров земель стои­мостью 5 миллиардов тенге в пользу государства.

Задача – выявить и отменить документы, решения и схемы, которые разрабатывались под конкретные цели и под отдельных людей.

Допустим, известный представитель олигополии приобрел 600 с лишним железнодорожных тупиков. Сам процесс приобретения внешне был как будто законным: было постановление Правительства, были тендерные процедуры, оценка и так далее. Так, мы рассмат­риваем каждый этап. Какой метод оценки был применен? Были ли нарушены процедуры? Не был ли сознательно выведен какой-то отдельный сегмент из цепочки? По итогам всей работы возвратили имущество законным владельцам, то есть в данном случае – национальной компании «КТЖ».

– В ближайшее время ожидать ли нам новых громких дел с известными именами?

– По закону данные досудебного расследования не подлежат разглашению. И потом, когда раньше времени начинают шуметь вокруг определенного человека, он может скрыться, переписать или быстро продать те или иные активы. Всему свое время. Сейчас ведется изучение и анализ данных, проводится соответствующая работа, и когда будут результаты, мы обязательно сообщим. После завершения расследования по каждому уголовному делу общественность будет информирована о результатах.

В работе комиссии нет каких-либо ограничений. Ее будем вес­ти до конца, до тех пор, пока экономические ресурсы не перестанут концентрироваться в руках узкого круга лиц и пока не появится честная конкуренция. Работа будет вестись неуклонно, последовательно, твердо.

Нельзя просто определить список, скажем, из 50 человек и арестовать их и их активы. Это незаконно.

Глава государства требует от нас последовательной, а самое главное – законной работы.

– Есть ли вообще какой-то отведенный комиссии срок?

– Оговаривать сроки деятельности комиссии – это, может быть, неправильно. Почему сама комиссия была создана? Потому что требовалась координация деятельности большого круга госорганов. Чтобы мы не занимались лишней перепиской и прочими бюрократическими вещами.

– Как осуществляется взаимодействие с иностранными коллегами по вопросам возврата незаконно выведенных активов? Какие страны и как помогают Казахстану?

– Основа для взаимодействия с коллегами за рубежом – договорная база. На сегодня заключено 70 двусторонних договоров в уголовно-правовой сфере с 33 странами. Это договоры о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц.

Недавно подписали с Респуб­ликой Кипр договоры о выдаче, а также о правовой помощи по уголовным делам. Эти документы позволят нам получать доказательства виновности подозревае­мых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем, а также экстрадировать разыскиваемых лиц для привлечения к ответственности.

Осуществляем взаимодействие с коллегами из государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В сентябре этого года в Астане состоялось 20-е, юбилейное заседание генеральных прокуроров государств – членов ШОС, где главной темой встречи стал обмен опытом и обсуждение передовых практик и проблем при возврате преступных активов.

Кроме того, при содействии Управления ООН по наркотикам и преступности мы присоединились к сетям по возврату активов CARIN в Европе, ARIN-AP в Азии и Океании, ARIN-WCA в Западной и Центральной Азии. Данные сети представляют собой неформальные клубы прокуроров и следователей. Членство в них дает возможность наладить прямой контакт практически с любым прокурором в мире.

Благодаря указанным мерам ускорилось исполнение запросов. Получаем требуемые доказательства из офшорных центров.

Также наши правоохранительные органы начали активно использовать группу «ЭГМОНТ», в которой представлены 166 финансовых разведок мира. Данная сеть в отдельных случаях позволяет в сжатые сроки оперативно получить информацию о выведенных за рубеж преступных доходах, подозрительных операциях и о банковских счетах.

Разработали методику поиска, ареста и конфискации преступных доходов за рубежом и единый стандарт запроса о правовой помощи. Эти документы основаны на требованиях Евросоюза, США, стран Юго-Восточной Азии и одоб­рены экспертами ООН и Всемирного банка. Они четко структурированы и повышают качество казахстанских запросов.

– Хочу отметить, что журналисты не избалованы информацией, исходящей от комиссии, и доступом к ней. Можно узнать, как обеспечивается открытость ее работы?

– Когда говорим о публичности работы комиссии, следует понимать, что мы не можем освещать каждый свой шаг. Идут проверочные мероприятия, кропотливый анализ информации и изучение документов.

Между тем при наличии подтвержденной информации мы систематически информируем общественность об отдельных результатах работы.

При этом надо учитывать, что есть тайна следствия, презумп­ция невиновности, то есть законодательные ограничения, чтобы не навредить репутации добросовестных граждан.

В связи с этим мы обязательно будем сообщать о конкретных фактах возврата активов, подтвержденных решениями судов.

В этих целях определен официальный представитель и создан веб-сайт комиссии.