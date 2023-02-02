Антикор достроил школу

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Жанат Сисекенова

В Актюбинской области сдана в эксплуатацию школа, возведенная на изъятые у коррупционеров средства. Новоселами стали учащиеся села Кумжарган Мугалжарского района.

Строительство, начатое в 2018 году, в связи с неисполнением подрядной компанией обязательств и признания ее недобросовестным поставщиком было приостановлено. Запланированное первоначально открытие на январь 2019 года отложили на не­определенный срок. Объект попал в региональную Карту коррупционных рисков. По итогам досудебных расследований в сентябре прошлого года должностные лица, виновные в совершении коррупционных преступ­лений, возместили причиненный ущерб на общую сумму 197 млн тенге. По согласованию с акиматом области было принято решение использовать поступившие средства на завершение строительства школы в Кумжаргане, где местная ребятня была вынуждена учиться в помещении, построенном в конце семидесятых годов минувшего века.

Отныне в ее распоряжении современная материально-техническая база.

Вместе с сельчанами – участниками долгожданного радостного события стали аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и временно исполняющий обязанности руководителя департамента Антикоррупционной службы Ескали Саламатов. Они напомнили, что в рамках исполнения поручения Главы государства в 2022 году на возобновление строительно-монтажных работ на объекте долгостроя, рассчитанного на 60 ученических мест, было направлено 150 млн тенге, возмещенных в ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего руководства АО «СПК-Актобе».

Ералы Тугжанов сообщил о старте проекта «Ауыл аманаты», призванного повысить благосостояние сельского населения. Актюбинцы также первыми запустили региональный проект «Білім all», в рамках которого более 10 тыс. учеников по всей области обучают онлайн лучшие педагоги Актобе.

#школа #антикор

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