Антикор прокомментировал прямой эфир в соцсети лжесотрудника агентства

В соцсетях распространяется видео, на котором задержанный Антикоррупционной службой Нурбол Каримов якобы вышел в прямой эфир в Instagram и транслировал задержание водителя, грубо нарушавшего ПДД в Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

В Агентстве РК по противодействию коррупции отметили, что Нурбол Каримов с 20 мая с санкции суда содержится под стражей сроком на 2 месяца.

"В отношении него расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен дополнительный факт подстрекательства к даче взятки должностным лицам в Алматы.

"Сообщаем, что Каримов мог совершать другие аналогичные преступления и ранее. В случае наличия информации по схожим фактам просим обращаться в Антикоррупционную службу по указанным номерам: 1424, +7 702 320 7020", - добавили в ведомстве.