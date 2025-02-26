«Антипараквест-квиз-челлендж» прошел в области Ұлытау

В рамках укрепления принципа «Закон и Порядок» мероприятие «Антипараквест-квиз-челлендж» прошло с участием студентов региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

26 февраля 2025 года Департаментом Антикоррупционной службы по области Ұлытау проведен квиз-челлендж в колледже Транспорта и бизнеса города Жезгазган.

Мероприятие было организовано с целью ознакомления молодежи с требованиями законодательства о противодействии коррупции в доступной и простой форме, а также для формирования у них антикоррупционного мировоззрения.

На совещании Первый заместитель руководителя Департамента Ж. Хамитов призвал молодежь соблюдать закон, быть честными и уметь противостоять коррупции.

Также в совещании приняли участие заместитель акима города Жезказган Б. Абен, депутат городского маслихата Сатпаева Д. Сейтпеков и директор городского молодежно-ресурсного центра С. Кайратов.

В антикоррупционном квизе приняли участие медицинские, гуманитарные колледжи региона, колледж транспорта и бизнеса и группы студентов Жезказганского университета, которые на каждом этапе отвечали на тестовые вопросы, решали ситуационные кейсы и демонстрировали видео-ролики, разработанные студентами.

По итогам конкурса победители и участники были награждены дипломами и ценными призами.

В завершение мероприятия участники дали обещание строго соблюдать закон и порядок, а также передали этот челлендж молодежи других городов и районов области.