Свыше 45 тыс. упаковок психотропного препарата продала аптека без лицензии в Мангистау

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Владельца привлекли к ответственности 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Факты нарушения законодательства по двум адмстатьям выявили прокуроры региона по результатам анализа соблюдения законности при реализации лекарств и медизделий, передает Kazpravda.kz

Проверка выявила факты осуществления деятельности аптеки, не имеющей лицензии, также хранения просроченных лекарственных препаратов.

В аптеке также продавали психотропный препарат без рецепта. Как выяснилось, средство «Тропикамид» реализовывалось в больших объемах  без рецепта. Так, было продано более 45 тыс.упаковок, что составляет 55% общего объема закупа по области.

Отмечается, что "Тропикамид" является сильнодействующим веществом, которое оказывает вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.

– По результатам проверки владелец аптеки привлечен к адмответственности по статьям "Нарушение норм лицензирования" и "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий". По постановлению суда деятельность предпринимателя приостановлена на 3 месяца, – добавили в ведомстве. 

#прокуратура #нарушение #лекарства #лицензия #аптека #Тропикамид

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