Свыше 45 тыс. упаковок психотропного препарата продала аптека без лицензии в Мангистау

Владельца привлекли к ответственности
Факты нарушения законодательства по двум адмстатьям выявили прокуроры региона по результатам анализа соблюдения законности при реализации лекарств и медизделий, передает Kazpravda.kz
Проверка выявила факты осуществления деятельности аптеки, не имеющей лицензии, также хранения просроченных лекарственных препаратов.
В аптеке также продавали психотропный препарат без рецепта. Как выяснилось, средство «Тропикамид» реализовывалось в больших объемах без рецепта. Так, было продано более 45 тыс.упаковок, что составляет 55% общего объема закупа по области.
Отмечается, что "Тропикамид" является сильнодействующим веществом, которое оказывает вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.
– По результатам проверки владелец аптеки привлечен к адмответственности по статьям "Нарушение норм лицензирования" и "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий". По постановлению суда деятельность предпринимателя приостановлена на 3 месяца, – добавили в ведомстве.