Свыше 45 тыс. упаковок психотропного препарата продала аптека без лицензии в Мангистау

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Факты нарушения законодательства по двум адмстатьям выявили прокуроры региона по результатам анализа соблюдения законности при реализации лекарств и медизделий, передает Kazpravda.kz

Проверка выявила факты осуществления деятельности аптеки, не имеющей лицензии, также хранения просроченных лекарственных препаратов.

В аптеке также продавали психотропный препарат без рецепта. Как выяснилось, средство «Тропикамид» реализовывалось в больших объемах без рецепта. Так, было продано более 45 тыс.упаковок, что составляет 55% общего объема закупа по области.

Отмечается, что "Тропикамид" является сильнодействующим веществом, которое оказывает вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.