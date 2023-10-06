«Арабский» мейкап, или Бег на импульсе

Зрители почтенно уступали дорогу изящным горячим красавцам, цокающим тонюсенькими копытами. Звезды мероприятия – ахалтекинцы – торопились заполучить номера и занять положенные места. Но даже от своего денника до падока настоящий текинец не пройдет незамеченным. Обязательно продемонстрирует характер: взбрыкнет, сообщит другим коням «кто в доме хозяин» и всенепременно соберет толпу восторженных зевак. Самый красивый месяц алматинской осени «распечатала» Большая конная выставка. Палата по заводским породам лошадей совместно с Qazaq Jockey Club проводит вторую подобную выставку на территории алматинского ипподрома. Вполне объяснимо, что в нашей стране такие мероприя­тия собирают гораздо больше зрителей, нежели скачки. Запрет на конный тотализатор поставил крест на популярности скаковой индустрии. Гораздо большей массовостью отличаются демонстрационные мероприятия. Тут не требуются опыт, специализация, а можно просто наслаждаться красотой благородных животных. На ринге вышагивают на коротеньких ножках упитанные, похожие на старинные комоды, пони. Миловидные внешне, они в большинстве своем не отличаются кротким нравом и дадут фору даже темпераментным «арабам». По статистике, наибольшая «кусучесть» отмечена именно у мини-версий скакунов с бантами, вплетенными в гривы, и стразами на непропорционально длинных хвостах. А вот бешеный темперамент арабских скакунов заканчивается как только конь скрылся с ринга и от людских глаз. На деле это вполне адекватные активные лошади с необычной внешностью. Настоящие арабские скакуны имеют настолько вогнутый профиль, что внешне больше походят на морских коньков. Изогнутые шеи, раздувающиеся ноздри и, конечно же, взгляд, в котором по статусу положена чертовщинка. Для показа «арабов» специально готовят. Их не мучают, не бьют, не держат неделями взаперти, как считают некомпетентные наблюдатели. Лошадей учат работать с хэндлером и бежать в ринге на импульсе. Задранный гордо хвост, как у породистых служебных собак, еще одна отличительная черта арабской лошади. Да и размером они больше походят на крупных псов. Высота в холке от 140 до 160 см. Но при своей миниатюрности это самые выносливые лошади, не боящиеся ни палящего солнца, ни больших нагрузок, сквозняков или погрешностей в питании. Такой с виду малыш способен скакать с тяжелым всадником достаточно большое расстояние, и ему не потребуется долгое восстановление. Другое дело, что сегодня встретить чистокровную арабскую породу не так-то просто. Любители экспериментов подмешивают к горячей крови флегматичные английские или немецкие гены, меняя внешний облик и характер скакуна. А в традиционном понимании сонный араб на выводке – это упущенная победа. Тут нужно шоу. До Казахстана только доходит мода на «арабский» мейкап, а в ОАЭ уже давно при подготовке скакуна к показу подчеркивают косметикой вогнутость профиля, бреют носы, чтобы продемонстрировать знаменитые ноздри и смазывают маслом морды.

Ахалтекинцы и арабские лошади – это не привычные европейскому пониманию безотказные работяги. К ним нужен подход. По этой причине у нас в стране их не сильно-то жалуют, предпочитая гнаться за победами на чистокровных английских или дотянуться до кубка по конкуру на немецких лошадях.

Текинцы и «арабы» – это больше компаньоны. Хотя с ахалтекинцами все не так однозначно, изначально их выводили именно для демонстрационных мероприя­тий. Чтобы, например, эффект­но подъехать к избраннице на красивом коне. Впрочем, ничего особо не изменилось. Сегодня текинцев покупают примерно для этих же целей, а намаявшись с характером, забывают на конюшенных антресолях. Но помимо внешних данных, текинцы обладают невероятной вынос­ливостью, прыгучестью, незаурядным умом и преданностью. После того как предыдущий хозяин «наигрался в лошадку», статного жеребца Азамата выкупил нынешний владелец. По его словам, прошло несколько месяцев, прежде чем конь признал в нем друга.

– Ни одна другая лошадь не будет такой преданной и счастливой рядом с хозяином и глубоко несчастной без него, как настоящий текинец, – говорит владелец Азамата Денис Устиненко. – Он привык дружить, и он очень человекоориентированный. Подготовить коня к выставке – дело непростое, но очень интересное. Аза, как истинный восточный красавец, знает себе цену и к процедурам относится спокойно. Даже находился в радостном возбуждении, ведь генетически они любят красоваться.

К людям черный красавец был очень лоялен и даже получал удовольствие от откровенного тисканья, подставляя блестящую шею людским ласкам. Казалось, вот-вот и заурчит, как расслабленный добротный кот.

Английские чистокровные с первого взгляда могут и не привлечь внимания посетителей, но в каждой из них скрываются мощь и сила. «Англичане» застолбили пъедесталы почти во всех конных дисциплинах. Но понять, кто сегодня в ринге самый-самый, мог лишь профессионал. И как оказалось, чем проще лошадь внешне, тем лучшими спортивными качествами она обладает.

А тем временем вокруг ринга кипели последние приготовления. Марафет наводили нешуточный! Даже неприхотливые пахари – казахские «джабешки» – сверкали глянцевыми боками и «удивлялись» своим кудрявым гривам.

– Лошадь на ринге должна сверкать, – говорит инструктор по верховой езде и владелец выставочных лошадей Елена Сосновская. – Шерсть, хвост, гриву надо вычесать и увлажнить, для этого есть специальные средства. Даже копыта надо намазать до блеска маслом. Идти по рингу лошадь должна с человеком, которому полностью доверяет. Бывают случаи, когда нерадивый хозяин вспоминает про коня лишь накануне мероприятия и лишь для того, чтобы «рисануться», показать свой статус. Он выводит его сам и почти всегда это провал. Конь не привык, он напряжен, реагирует на внешние раздражители, и даже самые экстерьерные лошади могут получить сниженную оценку и показать себя не с лучшей стороны.

После шоу признанных артис­тов – андалузских лошадей – ­судьи огласили свой вердикт. Абсолютным чемпионом выставки стал гнедой чистокровный английский жеребец Мэн оф Пис. Приз зрительских симпатий достался жеребцу изабелловой мас­ти – голубоглазому Актамышу.