«Арабский» мейкап, или Бег на импульсе

Смешались в кучу кони, люди: большая конная выставка прошла в Алматы.
Ахалтекинцы и арабские лошади – это не привычные европейскому пониманию безотказные работяги. К ним нужен подход. По этой причине у нас в стране их не сильно-то жалуют, предпочитая гнаться за победами на чистокровных английских или дотянуться до кубка по конкуру на немецких лошадях.
Текинцы и «арабы» – это больше компаньоны. Хотя с ахалтекинцами все не так однозначно, изначально их выводили именно для демонстрационных мероприятий. Чтобы, например, эффектно подъехать к избраннице на красивом коне. Впрочем, ничего особо не изменилось. Сегодня текинцев покупают примерно для этих же целей, а намаявшись с характером, забывают на конюшенных антресолях. Но помимо внешних данных, текинцы обладают невероятной выносливостью, прыгучестью, незаурядным умом и преданностью. После того как предыдущий хозяин «наигрался в лошадку», статного жеребца Азамата выкупил нынешний владелец. По его словам, прошло несколько месяцев, прежде чем конь признал в нем друга.
– Ни одна другая лошадь не будет такой преданной и счастливой рядом с хозяином и глубоко несчастной без него, как настоящий текинец, – говорит владелец Азамата Денис Устиненко. – Он привык дружить, и он очень человекоориентированный. Подготовить коня к выставке – дело непростое, но очень интересное. Аза, как истинный восточный красавец, знает себе цену и к процедурам относится спокойно. Даже находился в радостном возбуждении, ведь генетически они любят красоваться.
К людям черный красавец был очень лоялен и даже получал удовольствие от откровенного тисканья, подставляя блестящую шею людским ласкам. Казалось, вот-вот и заурчит, как расслабленный добротный кот.
Английские чистокровные с первого взгляда могут и не привлечь внимания посетителей, но в каждой из них скрываются мощь и сила. «Англичане» застолбили пъедесталы почти во всех конных дисциплинах. Но понять, кто сегодня в ринге самый-самый, мог лишь профессионал. И как оказалось, чем проще лошадь внешне, тем лучшими спортивными качествами она обладает.
А тем временем вокруг ринга кипели последние приготовления. Марафет наводили нешуточный! Даже неприхотливые пахари – казахские «джабешки» – сверкали глянцевыми боками и «удивлялись» своим кудрявым гривам.
– Лошадь на ринге должна сверкать, – говорит инструктор по верховой езде и владелец выставочных лошадей Елена Сосновская. – Шерсть, хвост, гриву надо вычесать и увлажнить, для этого есть специальные средства. Даже копыта надо намазать до блеска маслом. Идти по рингу лошадь должна с человеком, которому полностью доверяет. Бывают случаи, когда нерадивый хозяин вспоминает про коня лишь накануне мероприятия и лишь для того, чтобы «рисануться», показать свой статус. Он выводит его сам и почти всегда это провал. Конь не привык, он напряжен, реагирует на внешние раздражители, и даже самые экстерьерные лошади могут получить сниженную оценку и показать себя не с лучшей стороны.
После шоу признанных артистов – андалузских лошадей – судьи огласили свой вердикт. Абсолютным чемпионом выставки стал гнедой чистокровный английский жеребец Мэн оф Пис. Приз зрительских симпатий достался жеребцу изабелловой масти – голубоглазому Актамышу.