Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев вместе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой приняли участие в третьем заседании Комиссии по сотрудничеству между палатами Парламентов двух стран. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе вопросы развития межрегионального и приграничного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz.

Открывая работу комиссии, Маулен Ашимбаев отметил, что на современном этапе Казахстан и Узбекистан выстроили конструктивный и доверительный диалог, который полностью отвечает духу дружбы и добрососедства между двумя народами.

«Сегодня наши лидеры показывают пример сотрудничества и взаимодействия. Очень характерно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свой первый визит в качестве главы государства совершил именно в братский Узбекистан. Одновременно, по итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в декабре 2021 года, наше партнерство выведено на уровень союзнических отношений. Активно работает Комиссия по сотрудничеству между нашими Палатами. Хочу подчеркнуть активную работу двух сопредседателей Комиссии», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатели Сенатов Парламентов Казахстана и Узбекистана дали положительную оценку качеству работы Комиссии, отметив, что она придает системный характер взаимодействию двух палат.

Одним из ключевых вопросов для рассмотрения сенаторов стали перспективы взаимодействия по ликвидации последствий катастрофы Аральского моря.

«Высыхание Арала признано ООН и всем мировым сообществом одной из глобальных экологических проблем современности. Казахстан и Узбекистан реализуют соответствующие меры и осуществляют проекты, которые позволяют в значительной степени стабилизировать ситуацию в Приаралье. Уверен, что сегодня на заседании Комиссии наши коллеги-депутаты придут к дальнейшим предложениям и идеям по совместной работе со стороны Парламентов по решению этой острейшей экологической проблемы», - сказал Маулен Ашимбаев.

Также в ходе заседания сенаторы обсудили вопрос развития межрегионального и приграничного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также укрепления побратимских связей городов двух стран.

В свою очередь, Танзила Нарбаева поблагодарила Казахстан за системную работу по выстраиванию межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы обсудили совместную работу в мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами в рамках международных организаций, а также подвели итоги реализации Дорожной карты по развитию межпарламентского сотрудничества на 2021-2022 годы.

В завершение встречи парламентарии выработали комплекс предложений, в том числе по дальнейшему участию парламентариев в ликвидации последствий катастрофы Аральского моря, вопросам развития туризма, управления водными ресурсами, обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии и другим актуальным направлениям взаимодействия.