Арестованы руководители филиалов "Қазтеміртранс"

По информации Антикора, в налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса акционерного общества.

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Антикоррупционная служба сообщила о вскрытии и пресечении преступной схемы незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий "Қазақстан Темір Жолы", а именно Акционерного общества "Қазтеміртранс", являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка Казахстана, передает Kazpravda.kz.

"Установлено, что должностные лица Общества и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов, используя данную ситуацию в своих корыстных целях, получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов", - проинформировали в Антикоре.

В налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса. Деньги, как правило, переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников.

Только одним руководителем акмолинского филиала в период с 2020 года было незаконно получено более 70 млн тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны. В совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители карагандинского филиала, отметили в Агентстве.

В незаконном получении денег также изобличены руководитель кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата Общества.

Все указанные лица задержаны и с санкции следственного суда арестованы на 2 месяца. Проверяется причастность других должностных лиц.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

В Антикоре отмечают, что из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов, предприятия-грузоотправители допускают срывы поставок, терпят колоссальные убытки и вынуждены прибегать к решению своих проблем путём дачи взяток. При этом, все эти расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров.

Антикоррупционная служба призывает предпринимателей решать все вопросы исключительно в правовом поле. В случае наличия информации по аналогичным фактам, обращаться в Call-Центр Агентства по номеру 1424.