Возврат активов Jusan Bank в Казахстан прокомментировали в АРРФР

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка высказалось о надежности и устойчивости Jusan Bank, возвращенного в юрисдикцию Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

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Возврат контроля над Jusan Bank в юрисдикцию Республики Казахстан положительно скажется на дальнейшем развитии банка и успешной реализации его стратегических задач, уверен финрегулятор. На сегодня банк сохраняет ключевую позицию на рынке банковских услуг, входит в тройку крупнейших банков по размеру собственного капитала и в топ-6 по активам в банковском секторе, обосновали здесь.

"Доля ликвидных активов составляет 46% или 1,2 трлн тенге от всех активов банка (2,6 трлн тенге), что позволяет банку исполнять свои обязательства своевременно и в полной мере.

Вклады физических и юридических лиц на 1 июня 2023 года составили 1,3 трлн тенге. При этом покрытие вкладов физических лиц ликвидными активами – 194%.

Кроме того, банком сформирован высокий уровень резервов для поглощения возможных кредитных убытков – резервы банка составляют 296 млрд тенге, покрытие займов NPL превышает 81%", – поделились главными цифрами по Jusan Bank в агентстве.

Банк выполняет все установленные пруденциальные нормативы регулятора с существенным запасом.

Ранее сообщалось, что группу Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию.