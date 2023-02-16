Прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan

Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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С момента создания в июне 2022 года по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева межведомственной комиссии по возврату в Казахстан незаконно выведенных из страны финансовых средств Генеральная прокуратура проводила анализ банковского сектора на предмет выявления признаков хищений и вывода капиталов.

«В ходе данного анализа была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы Jusan. Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации.

В частности, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», владельца группы Jusan, приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd.

Данные действия создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan», – заявили в ГП.

Кроме того, 3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление Назарбаев фонда о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств.

«Таким образом, целью органов прокуратуры являются исключительно восстановление справедливости и возвращение в юрисдикцию Казахстана контроля над активами группы Jusan.

При этом иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка.

Независимо от исхода дела Jusan Bank будет продолжать работать в обычном режиме», – подчеркнули в высшем надзорном органе страны.