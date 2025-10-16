Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В ноябре текущего года исполняется 190 лет выдающемуся ученому, этнографу и просветителю Шокану Уалиханову. В преддверии юбилейной даты Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник «Таңбалы» устроил выездной научный симпозиум «История, высеченная на камне», в котором приняли участие представители ЮНЕСКО, Государственного историко-художественного заповедника «Гобустан» (Азербайджан), Центра по управлению петроглифами Карелии (Россия), Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» (Кыргызстан).