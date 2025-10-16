В первый день форума его участники совершили познавательную экскурсию в урочище Тамгалы-тас близ Конаева. Здесь, вдоль реки Или, расположены Писаные скалы, на которые несколько веков назад были нанесены изображения Будды. В 2020 году археологический комплекс «Тамгалы-тас» вошел в перечень памятников истории и культуры республиканского значения.

Как отметила директор музея-заповедника «Таңбалы» Бибигуль Дандыгараева, значительную часть научного наследия Шокана Уалиханова составляют труды в области изобразительного искусства. В своих дневниках и рукописях он оставил множество иллюстраций, зарисовок, этюдов, графических изображений. В 1856 году, совершая экспедицию по Семиречью, Шокан побывал в урочище Тамгалы-тас и одним из первых описал наскальные рисунки. Ученый перенес на бумагу их точные копии, отметив уникальные следы буддийской культуры на территории Казахстана.

По общему мнению участников конференции – генерального консула Индии в Алматы Шри Котхаваде Свапнил Шарада, представителя ЮНЕСКО Филиппа Деланжа, отечественных и зарубежных архео­логов, историков и культурологов, комплекс «Тамгалы-тас» требует пристального изучения, а главное – сохранения для потомков в первозданном виде.

Широкий круг вопросов музеефикации и рес­таврации историко-культурных памятников ученые обсудили во второй день форума, посетив музей-заповедник «Таңбалы», расположенный в Жамбылском районе Алматинской области. «Таңбалы» входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а самой яркой его достопримечательностью является каньон, на скалах которого сохранилось около 5 тыс. петроглифов.

Здесь насчитывается семь некрополей – могильников, входящих в круг памятников Андроновской культурно-исторической общины. В разные годы в ходе раскопок археологи находили в ущелье керамику, украшения, костяные иглы эпохи бронзы. По оценкам экспертов, эти артефакты отражают особенности погребальной культуры древних племен.

Святилище под открытым небом поразило гостей. Особый интерес вызвали панно, на котором изображены антропоморфные солнцеголовые божества, а также погребальные каменные «ящики», куда укладывали не только усопших, но и утварь, предметы быта. На скалах сохранилась серия рунических надписей и родовых знаков – таңба. Отсюда и название места.

По словам руководителя отдела научных исследований музея «Таңбалы» Куаныша Нурмаксутова, высеченные на камне сцены охоты, изображения воинов и животных раскрывают образ жизни наших далеких предков, позволяют лучше понять историю народа. Петроглифы свидетельствуют об исчезнувшей степной цивилизации и этим представляют выдающуюся ценность для мирового научного сообщества.

Поделившись опытом консервации наскальных картин и реставрации разрушенных скал, казахстан­ские специалисты подчеркнули необходимость сохранения целостности живописного историчес­кого объекта, являющегося одной из ценнейших реликвий нашей страны.