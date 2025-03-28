11 апреля столичные артисты представят на сцене концертного зала «Өнер орталығы» гала-оперу «Звезды “Астана Опера”», а также концерт для юных зрителей «Музыка рисует и рассказывает»

Фото: пресс-служба театра

Оперная труппа и оркестр театра «Астана Опера» отправляются на гастроли в Актобе, сообщает Kazpravda.kz

В пресс-службе театра отметили, что в здании «Өнер орталығы» находится Областная филармония имени Газизы Жубановой. Для артистов «Астана Опера» эта сцена не новая: в 2022 году театр представил здесь рабочим заводов и предприятий оперу-буффа Дж. Россини «Шелковая лестница». И на этот раз зрителями выступлений «Астана Опера» станут представители рабочих профессий и члены их семей.

«Как известно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Мы рады, что «Астана Опера» становится частью этого важного события, и выражаем благодарность компании ERG за организацию гастролей. Это выступление с нетерпением ждут не только актюбинцы, но и наши артисты, ведь гастроли – замечательная возможность популяризировать высокое искусство. Рабочие смогут насладиться выступлением наших артистов, а дети, пришедшие на утренний концерт, возможно, в будущем станут постоянными зрителями нашего театра», – отметили в дирекции театра.

Так, в Актобе отправится звездный состав «Астана Опера», состоящий из солистов оперы и музыкантов симфонического оркестра. В их числе – заслуженные деятели Казахстана: директор оперной труппы Талгат Мусабаев, ведущая солистка Айгуль Ниязова, первая скрипка симфонического оркестра театра Багдат Абильханов, а также концертмейстер группы флейт Алексей Косырев, солисты оперной труппы Салтанат Муратбекова, Назым Сагинтай, Асем Сембина, Рамзат Балакишиев, Артур Габдиев, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Шынгыс Расылхан и другие.

В этот вечер симфоническим оркестром театра будет управлять народный артист Казахстана Абзал Мухитдин. Партию фортепиано исполнит заслуженный деятель Казахстана Долорес Умбеталиева.

Гала-опера откроется сценой Айтыса из оперы «Биржан – Сара» М. Тулебаева и продолжится терме Шеге, сценами «Толкыма», «Гакку» и «Шашу» из оперы «Кыз Жибек» Е. Брусиловского. Также зрители услышат арию Абая из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, арию Сары из оперы «Биржан – Сара» М. Тулебаева, каватину Серке из оперы «Айсулу» С. Мухамеджанова. Гастрольную программу украсят произведения казахстанских классиков, такие как «Көзімнің қарасы» А. Кунанбаева, «Қуанамын» М. Ержанова, «Атамекен» Е. Хасангалиева.

Помимо этого, в этот вечер прозвучат знаменитые произведения зарубежных композиторов – И. С. Баха, Дж. Россини, Г. Доницетти, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Массне, П. Чайковского.

«Гастроли являются одной из составляющих для творческого коллектива и каждая поездка не похожа на другую. Артисты всегда рады встрече с публикой и готовы показать свое мастерство на высоком уровне, чтобы порадовать зрителя и подарить ему яркие незабываемые эмоции! Конечно, не в каждом городе Казахстана есть оперный театр, но я знаю, что в Актобе есть любители вокальной оперной музыки. И в свою очередь театр «Астана Опера» рад предложить им увлекательную концертную программу, чтобы дать возможность познакомиться и окунуться в этот восхитительный жанр искусства. Оперная труппа подготовила гала-концерт с участием ведущих солистов театра. Для актюбинской публики будут представлены яркие оперные шедевры казахских и зарубежных композиторов», – отметил директор оперной труппы «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев.

Также он добавил, что сейчас во времена цифровизации и заполнения контента электронной поп-музыкой, необходимо пропагандировать классическую оперную музыку, с ее живым звучанием и неповторимостью, так как в ней заложены эстетические, нравственные и духовные ценности, накопленные веками. Классическая музыка всегда обогащает каждого и несет созидательный характер, именно то, чего всем не хватает.

Юных зрителей ждет концерт «Музыка рисует и рассказывает» из детского цикла «Поход в театр», который идет в «Астана Опера». Здесь дети познакомятся с различными музыкальными инструментами и узнают, что они не только издают звуки, но и могут создавать художественные образы.

Во время выступления на экране будут демонстрироваться картины великих художников и изображения, создаваемые с помощью песочной анимации, что обогатит знания детей о мире музыки.

В исполнении солистов оперной труппы и артистов Камерного оркестра прозвучат произведения Л. Хамиди («Соловей»), К. Сен-Санса («Герои с длинными ушами» из сюиты «Карнавал животных»), М. Глинки («Попутная песня»). Кроме того, в программе концерта особое место занимают произведения Ф. Шуберта, Дж. Россини, Н. Римского-Корсакова, Й. Гайдна, И. С. Баха, А. Вивальди и Л. Андерсона.

В пресс-службе добавили, что гастроли театра «Астана Опера» в рамках Года рабочих профессий на этом не заканчиваются. После выступления в Актобе столичных артистов ждут концерты в Рудном и Павлодаре.

Гастроли пройдут при поддержке Минкультуры.