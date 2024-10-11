Артисты театра «Астана Опера» отправятся на гастроли в Москву

Музыка , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

16 октября столичная труппа представит на новой сцене Большого театра России знаменитую оперу «Абай», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Этот показ станет частью международного фестиваля «Видеть музыку», который собирает выдающиеся оперные постановки ближнего и дальнего зарубежья.

Гастроли пройдут при поддержке МКИ РК, посольства Казахстана в России и администрации Большого театра. 

Опера «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова будет исполнена солистами оперной труппы, артистами хора, балета, миманса и музыкантами симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством Элмара Бурибаева. 

По словам директора «Астана Опера» Галыма Ахмедьярова, для театра это уникальная возможность показать российской публике культурное наследие Казахстана:

«Для нас огромная честь - представить казахстанскую оперу на одной из самых престижных сцен мира. Опера «Абай» не только отражает дух нашего народа, но и является символом его культурного наследия. Мы рады поделиться этим произведением с российской аудиторией», – отметил заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Опера «Абай» - это монументальное сочинение, написанное более 70 лет назад, которое благодаря усилиям дирижера-постановщика заслуженного деятеля Казахстана, лауреата государственной премии РК Алана Бурибаева получило новую жизнь на сцене «Астана Опера». Особое отношение главного дирижера к национальной классике и к творчеству его прадеда, Ахмета Жубанова, превратило эту постановку в настоящий образец казахстанского музыкального искусства.

В 2018 году за эту работу театр был удостоен государственной премии РК.

Постановка «Абай» не только рассказывает о любви и борьбе добра и зла, но и является зеркалом, отражающим многообразие и глубину казахской души, открывая перед зрителем уникальный уклад кочевой жизни и философские размышления номадов.

Важную роль в спектакле играет его постановочная часть. Итальянский режиссер Джанкарло дель Монако совместно с режиссером-консультантом Есмуханом Обаевым, главным хормейстером, заслуженным деятелем Казахстана Ержаном Даутовым, а также с выдающимся сценографом Эцио Фриджерио и лауреатом премии «Оскар» художником по костюмам Франкой Скуарчапино создали впечатляющую атмосферу эпохи, где костюмы выступают как самостоятельные произведения искусства.

Опера «Абай» уже стала визитной карточкой независимого Казахстана, покоряя сцены множества стран, включая Италию, и собирая восторженные отзывы зрителей, отметили в пресс-службе.

#Москва #театр #гастроли #Абай #Астана Опера

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