Асфальт құтты болсын!

Жители небольшого аула Сактан в Талгарском районе празднуют победу. Недавно, в дни Курбан айта, заасфальтировали дорогу, соединяющую их населенный пункт с соседним поселком Теренкара. Протяженность межпоселковой трассы – всего лишь два километра, много лет этот участок был полностью разбит, по нему невозможно было не то что ездить, но и ходить.

Как рассказала нам местная жительница Алима Оспанова, в Сактане насчитывается всего 15 домов и одна улица. Неоднократно сельчане жаловались властям на царящее здесь бездорожье. Ситуация обострялась ежегодно во время дождей и тая­ния снега, когда дорогу размывало, машины буксовали в грязи. Ко всему прочему здесь по-прежнему отсутствует автобусное сообщение: аульчанам приходится на такси добираться на работу в Алматы, Талгар и обратно.

– Мы устраивали пикеты, пригла­шали журналистов, строчили заявления в различные инстанции с требованием привести в порядок этот небольшой дорожный участок, – говорит Алима Мухановна. – К сожалению, местные чиновники «футболили» друг другу наши письма, не принимали должных мер. Только после обращения жителей в Администрацию Президента «забрезжил свет в окошке». И вот наша мечта сбылась – дорогу отремонтировали!

Сельчане выражают благодарность лично Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, Администрации Президента за внимание, оказанное их насущным нуждам. В светлый праздник Курбан айт им сделали подарок, которого они ждали долгие годы. Более того, представители местных властей теперь обещают наладить в селе Сактан уличное освещение. Уже заменили старые, пришедшие в негодность опоры линий электропередачи.

Есть еще ряд проблемных воп­росов, связанных с нехваткой школ, медицинских учреждений. В частности, детям приходится ездить на учебу в село Тонкерис, расстояние до которого составляет пять километров. Школьные автобусы часто ломаются, стоят на ремонте, из-за чего нынешней весной ребята целый месяц учились в онлайн-режиме. Сейчас местные активисты ставят воп­рос о строительстве большой школы в соседнем селе Теренкара, чтобы перевести туда детей из Сактана.