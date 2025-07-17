Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве

Проекты
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Проект стоимостью 2 млрд тенге реализуется в области Улытау инвесторами из Китая. Под строи­тельство асфальтобетонного, щебеночного заводов и битумохранилища выделен земельный участок в промзоне.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ввод в эксплуатацию объектов намечен на сентябрь текущего года, сообщил аким Сатпаева Мурат Бурибаев на брифинге. Мощность АБЗ составит 500 тонн в час асфальтной смеси (до 750 тыс. тонн в год) и 300 тонн в час бетонной смеси (до 380 тыс. тонн в год).

Это первый асфальтобетонный завод в регионе, соответствующий мировым стандартам, а также самый крупный. Земельный участок был предоставлен без аукциона – бесплатно. Для города это важный проект, который уже на первых этапах принесет прибыль. Продукция АБЗ будет использоваться для строительства и ремонта важнейших транспорт­ных магистралей республиканского и регионального значения, в первую очередь автодорог Кызылорда – Жезказган – Аркалык и Жезказган – Караганда. Для производства инертных материалов планируется использовать отходы производства из промышленных отвалов, которых немало в окрестностях горняцкого города.

#строительство #проекты #Сатпаев #асфальтобетонный завод

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