Ашимбаев отчитался Президенту по итогам работы партии "Нур Отан" за 2018 год

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с первым заместителем Председателя партии "Нур Отан" Мауленом Ашимбаевым, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была доложено о ходе подготовки к проведению XVIII съезда партии, который состоится в конце февраля текущего года.
Кроме того, Главе государства был представлен отчет по итогам работы партии за 2018 год.
По итогам встречи Президент Казахстана поручил разработать программу партии до 2030 года.