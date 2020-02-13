Аскар Мамин проинспектировал ход строительства инфраструктуры города Туркестан

Общество
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Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход строительства объектов города Туркестан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства нового международного аэропорта г. Туркестан и ведущей к нему автомобильной дороги. Объект расположен в 16 км от областного центра и будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года. Планируется, что пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год.



А. Мамин посетил строительные площадки Конгресс-холла, Дворца школьников, офисных зданий акимата, спортивного комплекса с бассейном, стадиона на 7 тыс. мест, драматического театра, областной научно-универсальной библиотеки, городского парка с аттракционами, центра "Ұлы дала Елі" и музея Х.А. Яссауи, а также проинспектировал ход реконструкции зданий Национального центра ремесленников Великого Шелкового пути и Визит-центра.



Глава Правительства ознакомился с ходом строительства гостиниц "Rixos Turkestan" и "Hampton by Hilton" по 120 номеров каждая, а также возводимого турецкой компанией "Sembol construction" многофункционального туристического комплекса "Караван-сарай" с объемом инвестиций в 80 млрд тг. Все указанные гостинично-туристические объекты планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.



"Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию города Туркестан. Осенью текущего года здесь планируется провести саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В этой связи необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительства всех необходимых объектов", – сказал А. Мамин.


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