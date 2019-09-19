Аскар Мамин провел заседание совета директоров АО "НУХ "Байтерек"

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На заседании совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен вопрос об исполнении требований инвестиционной политики холдинга, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В 2018 году дочерними организациями АО "НУХ "Байтерек" были поддержаны предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 715,2 млрд тг. По сравнению с предыдущим годом, объем финансовой поддержки увеличился на 14% (89 млрд тг).
В целях развития частного сектора экономики поддержано 3590 компаний и организаций, не относящихся к субъектам квазигосударственного сектора или аффилиированным с ними юридическим лицам, на сумму 541 млрд тг.
Благодаря мерам по поддержке экспортоориентированного производства, объем экспорта предприятий за 2018 год превысил 750 млрд тг, что на 5,1% (36,8 млрд тг) больше, чем за предыдущий год.
В 2018 году АО "НУХ "Байтерек" предоставил субъектам индустриально-инновационной деятельности 18 грантов на сумму 4,7 млрд тг. Для сравнения – в 2017 году было заключено 9 договоров о предоставлении инновационных грантов на общую сумму 1,7 млрд тг.
В прошлом году холдингом оказана финансовая поддержка бизнес-инкубаторам в виде софинансирования их расходов, а также осуществлена работа по популяризации инновационной деятельности.
На заседании были утверждены отчет по рискам АО "НУХ "Байтерек" за второй квартал 2019 года, а также отчет об итоговой результативности деятельности работников Службы внутреннего аудита холдинга в первом-втором кварталах 2019 года.