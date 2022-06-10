Аскар Умбеталиев освобожден от должности руководителя аппарата Министерства юстиции РК

Приказом министра юстиции РК Умбеталиев Аскар Ерболатович освобожден от должности руководителя аппарата Министерства юстиции РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

Аскар Умбеталиев родился в 1980 году в Кызылординской области.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Алматинский экономический университет, King’s College London (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 1997 году монтажником 4-го разряда в АО «КазЮжBодСтрой».

В разные годы работал в структурах министерств финансов, юстиции, ТОО «СК-Фармация».

В 2016-2020 гг. – занимал различные должности в департаментах по организации экспертной деятельности, внутреннего администрирования; руководил Центром судебных экспертиз Министерства юстиции РК.

С февраля 2021 года являлся руководителем аппарата Министерства юстиции РК.