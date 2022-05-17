Ассоль Мирманова: Реформы – залог устойчивости государства

Руководитель представительства Ассоциации профессиональных политических консультантов в Центральной Азии, шеф-редактор портала Rezonans.Asia Ассоль Мирманова в ходе круглого стола КИСИ при Президенте РК высказалась о предстоящем референдуме по новым поправкам в Конституцию.

"Реформы, выносимые на референдум и направленные на децентрализацию власти, позволят повысить устойчивость государства за счет более оперативной, в некоторых случаях и превентивной, реакции исполнительной власти на меняющиеся запросы населения", – сказала Ассоль Мирманова.