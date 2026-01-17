«Астана Балет» открывает новый сезон

Прошедший сезон подтвердил устойчивую динамику развития театра «Астана Балет» и его востребованность как на отечественной, так и на международной сцене. 2026 год тоже обещает стать насыщенным: зрителей ожидают премьерные постановки и масштабные гастрольные проекты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: театр "Астана Балет"

В центре внимания — постановки, выстраивающие диалог между классическим наследием и современной хореографией.

Современный одноактный балет «Bolero X» на музыку Мориса Равеля, созданный на основе оркестровых вариаций Boléro, предложит зрителю эстетическое размышление о природе танца и процессе его рождения. Эта постановка подчеркнёт стремление театра говорить с аудиторией языком актуальной хореографии, переосмысливая музыкальные шедевры XX века в современном сценическом прочтении.

Особое место в репертуаре займёт национальный балет «Кыз Жибек» в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри. Спектакль станет примером бережного отношения к культурному наследию, соединяя традиционные образы с современным сценическим мышлением и раскрывая казахскую классику в актуальной художественной форме.

Знаковым событием сезона станет масштабная премьера балета «Баядерка» — признанного шедевра мировой классики. Обращение к этому произведению подтверждает приверженность театра «Астана Балет» сохранению академических традиций и его готовность представлять казахстанскому зрителю лучшие образцы мирового балетного репертуара на высоком профессиональном уровне.

В репертуаре 2026 года значительное место займут спектакли и концерты с участием симфонического оркестра театра, а также проекты с привлечением хора, солистов и приглашённых дирижёров. Театр продолжит развитие концертной деятельности, углубляя музыкальное направление и раскрывая оркестр как самостоятельное художественное полотно.

Кроме того, в этом году театр «Астана Балет» планирует насыщенную гастрольную деятельность: выступления в регионах Казахстана, а также участие в международных культурных обменах. Особое внимание будет уделено образовательным и социальным проектам, в том числе развитию сотрудничества с Академией, поддержке молодых хореографов и артистов, а также реализации международных творческих инициатив.

 

