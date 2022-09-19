Астана как символ перемен

Столице Казахстана возвращено название Астана – это долгожданный и важный символический шаг в процессе трансформации политической системы страны.

Окончание прошлой недели выдалось бурным: депутаты Парламента проголосовали за внесение изменений и дополнений в Конституцию, которые включают в себя и смену названия столицы. А в субботу Президент подписал соответствующий Указ, и теперь главный город страны вновь носит привычное для многих название Астана.

Три с половиной года город жил под другим именем. Даже постепенно улеглись страсти, разгоревшиеся сразу после переименования в Нур-Султан в 2019 году. Надо сказать, тогда это решение неоднозначно воспринялось людьми и в быту чаще использовалось прежнее название – Астана.

Городу в центре Казахстана и до этого неоднократно приходилось менять название. Причем каждый раз переименования сопрягались с важными изменениями в истории страны.

В 1961 году в Акмолинске началось всесоюзное освоение целинных территорий, и городу было присвоено звучное имя Целиноград. А в 1992-м, после развала СССР, волна переименований ряда городов прокатилась по всем бывшим союзным республикам, и на карте появилась Акмола.

На этот раз вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Как сказал на совместном заседании палат Парламента министр юстиции Канат Мусин, он поднимался в ходе встреч, в обращениях граждан, во время проведения референдума, поэтому с учетом общественного мнения данное предложение депутатов было включено в проект закона.

Были учтены и опросы в Telegram-каналах, где более 80% пользователей выразили желание переименовать Нур-Султан в Астану. Кроме того, только с начала года в ономастическую комиссию поступило 17 подобных предложений.

– В мировой практике есть такие прецеденты, когда возвращали прежние названия городам. И вот сейчас, когда мы начинаем строить Новый Казахстан, я считаю, символичным и новое название столицы. Как коренной житель, я поддерживаю, чтобы вернулось именно название Астана, потому что за эти годы оно стало действительно узнаваемым брендом, – заявил в ходе публичных слушаний в маслихате депутат от партии «Ак жол» Аскар Смагулов.

Политолог Талгат Калиев указывает на то, что переименование столицы отвечает запросу населения.

– Предыдущее название, нужно честно признать, не прижилось, и на протяжении этих трех лет мало кто называл столицу по-новому, – сказал он в интервью. – Трансформация страны должна начинаться с тесного диалога власти с обществом, и решение о возвращении столице прежнего названия – одно из наиболее символичных, свидетельствующих об эффективности «слышащего государства».

Ожидаемым и правильным ходом, одним из тех решений, что имеют наибольший общественный консенсус, называет смену названия столицы политолог Газиз Абишев.

– Еще в 2019 году многие предполагали, что возвращение Астаны станет одним из симптомов реальных перемен. Перемены пришли раньше, чем мы все ожидали три года назад. Что интересно, Президент Токаев не рубит с плеча, исповедуя скорее китайскую политическую философию «70 на 30», подчеркивая, что картина не черно-белая, геополитические заслуги экс-Президента никуда не делись и о них не нужно забывать, – написал он на своей странице в Facebook.

Об этом же говорит и политический обозреватель Жанар Тулиндинова. Да, название Нур-Султан как-то не прижилось. Но это ничуть не умаляет заслуг Первого Президента Нурсултана Назарбаева, чьим детищем, по сути, является Астана.

В Новом Казахстане обновляются не только политические и общественные институты, но и политическая культура. В новые политические и общественные реалии не вписываются некоторые символы «сверхпрезидентской республики». А столица Нур-Султан была самым ярким из них. Впрочем, это не должно служить поводом для отрицания достижений предыдущего периода развития страны, а также неоспоримых заслуг Первого Президента, уверена эксперт.

– Не хотелось бы, чтобы это решение истолковывалось как следование политической конъюнктуре или как реализация ревизионистского подхода в оценке предыдущего исторического периода. Глава государства разъяснил, что в признание «решающей роли Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности и становлении столицы» другие объекты, названные в его честь, сохранят свои наименования, и это должно подвести черту под подобными инсинуациями, – говорит Жанар Тулиндинова.

Астана – это узнаваемый международный бренд, который закрепился за такими хорошо зарекомендовавшими себя площадками, как Астанинский экономический форум, Астанинский процесс по Сирии и так далее. Государство вложило немалые средства в раскрутку бренда Астаны. Достаточно вспомнить такое масштабное мероприятие, как Международная специализированная выставка ASTANA EXPO-2017. Поэтому возвращение к этому бренду выглядит логичным и целесообразным шагом.

Очевидно, что эта инициатива, которая исходила, кстати, от депутатов, – ответ на запрос общества, которое так и не приняло новое название столицы. Тем самым был реализован принцип «слышащего государства», считает Жанар Тулиндинова, когда важные политические решения принимаются с учетом общественного мнения.

Согласно этой концепции, через народных избранников на всех уровнях – маслихаты, Мажилис, Сенат – граждане имеют право изъявлять свою волю, доносить свои мысли и влиять на текущую политическую конъюнктуру. Поэтому данное решение, как и многие другие политические реформы Касым-Жомарта Токаева, идут в русле новой демократической модели, констатирует политолог Адиль Сейфуллин.

– Название Нур-Султан не прижилось, в народе это всегда была Астана, оно проще в произношении, к нему больше привыкли, – рассуждает он. – Данный народный запрос так или иначе за эти 3,5 года был реализован в соцсетях в виде негативных постов и комментариев, а в некоторых случаях народное негодование выплескивалось даже на улицы. Президент в этой ситуации принял лично для него очень жесткое решение, которое, возможно, сыграет ему в минус по политическим баллам, но продемонстрирует генеральную линию, которую осуществляет его Администрация в последнее время. К тому же признание своих ошибок – это всегда показатель силы.

По мнению Адиля Сейфуллина, самое главное, что заложено в возвращении к прежнему названию – это желание консолидировать общество, объединить разные группы, от оппозиционно настроенных до прогосударственных, вокруг одной идеи, показать, что есть общие интересы, и на этой базе строить Новый Казахстан.

– Это очередная возможность реализации концепции Президента «Разные взгляды – единая нация». Это то, что сплотит нас на пути к трансформации и переменам, – уверен он.

Итак, пожелания народа были услышаны, и отныне столица вновь носит имя Астана. Однако в соцсетях и на сей раз было неспокойно. Люди требовали привлечь к ответу тех, кто принимал прежнее непопулярное решение.

Пожалуй, больше всего нареканий в обществе вызывают возможные бюджетные расходы на переименование. Тем более что прозвучали сопоставимые расходы за 2019 год, когда на процедуры по переименованию было потрачено 30 млн тенге.

Но чиновники поспешили заверить, что, во-первых, сейчас государственный документооборот почти полностью перешел в цифровой формат, а во-вторых, расходы на переименование не были заложены в бюджет, и, значит, в любом случае ограничатся средствами, уже предусмотренными на благоустройство. То, что больших расходов на мероприятия в рамках переименования не предвидится, пообещал и аким столицы Алтай Кульгинов.