Школы оснастят экобоксами для раздельного сбора отходов
В Атырау свекла слаще
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Золото северных лесов
Судьбы дороги разные...
Продавцы вернули алматинцам почти 285 млн тенге
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Казахстанская шахматная школа – одна из лучших
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие
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Жительница области Абай продала всё свое имущество, чтобы избежать судебного взыскания
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Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в Уфе
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Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
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Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
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