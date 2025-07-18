Астана – креативная столица Центральной Азии

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Наталия Хомс

За пять дней Comic Con Astana 2025 собрал рекордные 75 тыс. посетителей, из них 10 тыс. – зарубежные гости из 36 стран

 

фото организаторов

Фанатам – радость,
стране – PR

Креативная индустрия в Казахстане быстро развивается, и фестиваль Comic Con, прошедший в Астане уже в четвертый раз, – яркое тому доказательство. Он стал местом притяжения креативщиков ближнего и дальнего зарубежья, а Астану теперь по праву можно назвать креативной столицей региона.

Конвент состоялся при поддержке акима­та Астаны и Центра развития туризма Astana Tourism, впервые объединив две масштабные площадки – «Астана Арена» и «Барыс Арена».

Comic Con Astana ежегодно растет по числу гостей, международных звезд и экономическому эффекту: средний расход туриста за день пребывания в городе составляет 118 тыс. тенге, а средняя продолжительность визита – три дня. Таким образом, только за счет пребывания иностранных гостей ожидаемый мультипликативный эффект для экономики столицы превышает 3,5 млрд тенге.

– Comic Con Astana – это способ познакомить широкую аудиторию с современной молодежной культурой и дать молодым авторам и креаторам шанс заявить о себе. Для родителей это возможность увидеть, чем увлекаются дети, и разделить их интересы, – отмечает генеральный продюсер фестиваля Наталина Абрашкина.

К слову, на Аллее авторов и в ярмарочной зоне свои работы представили более 150 художников. Это авторы комиксов и манги, иллюстраторы, художники, работающие в традиционных техниках и в жанре цифровой живописи, крафтеры и создатели концептов для видеоигр, талантливые поклонники поп-культуры.

Уже традиционно здесь есть работы Мурата Дильманова, создателя Уятмена и знаменитой Апашки. Также можно было встретить автора комиксов «Мы не супергерои» и «Другая Мақта Қыз» Алибека Кожагельдиева, автора комиксов об аруахах Malikatakira, Miloras, Oleg Tsoy, Nevica_sipa и многих других.

– Жемчужина моего сборника – комикс «Малец» про человека, который появился в мире монстров. А это мой первый комикс «Мы не супергерои». Начинается он романтично, но потом превращается в комедию с элементами супергероики. А вот уже многим известная «Другая Мақта Қыз» – фэнтези, казахский сеттинг вперемешку с мифологией и современностью, а под конец даже эпос с моралью, – рассказывает и показывает Алибек Кожагельдиев.

Аллея авторов – место очень интерес­ное, где можно было найти что угодно: комиксы о батырах и мифических существах из казахских сказок, комиксы и додзинси (ответвления истории по популярным комиксам и манге), фан­арты по манге и аниме, значки, стикеры, открытки и плакаты с участниками популярных групп, украшения и другие предметы ручной работы, посвященные героям видеоигр, фильмов и книг.

Программа фестиваля включала автограф-сессии со знаменитостями, гик-ярмарки и мерч-зоны, мастер-классы, зоны азиатской поп-культуры, игр и сотни фан-активностей.

Дотянуться до звезды

Среди специальных гостей конвента – режиссер Мигель Анхель Вивас («Бумажный дом»), продюсер Эмилио А. Пина (организатор пяти церемоний премии «Гойя»), видеоблогеры Настя Джексон и Антон Милс, топовые косплее­ры Яя Хан и Cinderys.

Но главными гостями фестиваля в этом году стали Энди Серкис («Властелин колец», «Планета обезьян», «Бэтмен»), Эсай Моралес («Озарк», «Миссия невыполнима») и Скотт Эдкинс (сиквелы фильма «Неоспоримый», «Доктор Стрэндж»).

Знаменитый Голлум из трилогии «Властелин колец», звезда Голливуда, британский актер и режиссер, новатор технологии захвата движения Энди Серкис на пресс-конференции отвечал на вопросы о его актерской и режиссерской деятельности, процессе работы с персонажами и выходе из образа психологически сложных киногероев.

Хэдлайнера фестиваля познакомили с казахскими мифами, легендами о птице Самрук и драконе Айдахаре, Козы-Корпеше и Баян-Сулу и спросили, какую фэнтези-вселенную он бы создал на их основе.

– Это очень сильные, яркие, эмоциональные истории, которые мы могли бы рассказать с экрана. И я, как режиссер, ищу именно такие. Кроме того, в Казахстане есть уникальные пейзажи: степи, леса, горы, замечательные локации, где можно было бы вести съемки, – отметил Энди Серкис.

Секрет успеха фэнтези, по его словам, в правде, на которой основаны фантас­тические истории.

– Мы были с супругой в Национальном музее. Я был поражен силой и искренностью тех историй, которые есть в летописях Казахстана. Они отражение древних культур множества этносов. На их основе можно было бы создать фантастическую вселенную. Но для этого необходимо глубже изучить легенды и мифы, которые сохранились в Казах­стане, – подчеркнул режиссер.

Голливудский актер Эсай Моралес предложил снять в Астане шпионскую романтическую комедию. О столице Казахстана он говорил как о городе, где суперсовременная архитектура и смелые идеи модерна сочетаются с дыханием древней кочевой культуры.

– Здесь встречаются цвета и формы, которых мы не видим на Западе, здесь объединены многие культуры, идеи. Снимая фильм, было бы интересно открывать и изучать этот город, – отметил актер.

Самые запоминающиеся роли в 50-летней карьере актера – злодеи. Неудивительно, что вопросы зрителей касались образов злодеев в мировом кино. Самыми мощными и пугающими Эсай Моралес назвал персонажа Алана Рикмана в «Крепком орешке», Энтони Хопкинса в «Молчании ягнят» и Роберта Де Ниро в роли Аль Капоне.

– Самое устрашающее – реализм, с которым они показывают спокойную ярость. В случае Алана Рикмана, например, пугает то, насколько сдержанный и интеллектуальный его персонаж. Ты видел спокойного человека, который знает что-то, чего не знаешь ты, и это заставляло тебя нервничать. Когда я играл персонажа из «Озарк», то стремился сыграть человека, которого боялся бы сам. Если ты действительно сильный, тебе не надо это никому доказывать. Спокойствие часто намного страшнее любых криков и агрессивных действий, – говорил Эсай Моралес.

Голливудский актер Скотт Эдкинс отметил, что актерское ремесло помогло ему раскрыться в общении с семьей и друзьями.

– Игра в кино позволила мне увидеть много разных стран, соприкоснуться с разными культурами, попробовать кухню разных народов. Сегодня я в Астане! Это лучшая часть моей работы, – сказал Скотт Эдкинс.

Конечно, всех волновал вопрос, будут ли снимать продолжение серии фильмов с Юрием Бойко «Неоспоримый». Актер ответил, что пока это не получается из-за финансовых проблем, возникших, когда третью и четвертую части «Неоспоримого» «слили» в Интернет за полгода до премьеры. А еще Скотт Эдкинс сообщил, что в ближайшем будущем станет прототипом для персонажа в видеоигре.

Мастер боевых искусств также рассказал о разнице между единоборствами в кино и в реальной жизни. А когда актеру в шутку предложили встретиться с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, Скотт Эдкинс воскликнул с «испуганным» лицом: «Надеюсь, он не здесь?!»

– Хочу вернуться в Казахстан. Знаю как трепетно относятся здесь люди к историческому наследию. С удовольствием сыграл бы в казахстанском кино, – отметил Скотт Эдкинс, добавив, что загадал желание, когда был на «Байтереке».

Эксклюзивные проекты

На фестивале состоялась презентация международного проекта «Перемирие» (La Tregua) – первой копродукции Казахстана и Испании для мирового проката и глобального стримингового сервиса Netflix, снятой под руководством испанского режиссера Мигеля Анхеля Виваса. Он известен работами в культовом сериале «Бумажный дом», постапокалиптическом триллере «Вымирание» и хорроре «Внутри». Генпродюсером фильма от казахстанской стороны выступает Аманат Конакбаев.

«Перемирие» расскажет трагическую историю Карлага, где содержались жерт­вы советских репрессий. Главные герои – два испанца, оказавшиеся по разные стороны в гражданской войне, и казахский интеллигент, стремящийся сохранить человечность в нечеловеческих условиях. Фильм поднимает темы исторической памяти, личного выбора и силы духа.

В картине снялись Мигель Эрран и Арон Пипер, а также наши актеры Дина Тасбулатова, Сергей Уфимцев, Алтынай Ногербек и Фараби Аккозов. Исполнительный продюсер – Эмилио А. Пина, работавший, в частности, над сериалами «Пропавшие без вести» и «Инцидент». Первыми эксклюзивные кадры из фильма увидели именно участники Comic Con Astana. Премьера запланирована на конец осени – зиму 2025-го, а в сентябре фильм представят вне конкурса на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Костюм, герой, сцена

Безусловно, главным событием фестиваля считается масштабный международный конкурс косплея, собравший нынче около 200 талантливых участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, США, Таиланда и Узбекистана. Призовой фонд конкурса – 15 млн тенге. На трех отборочных турах профессиональные косплееры представили образы из известных комиксов, фильмов, манги, аниме и видеоигр.

– Развитию казахстанского косплея, конечно же, способствует Comic Con: к нам приезжают крутые ребята из других стран, делятся интересными лайфхаками, техниками. Конкуренция повышается, и наши косплееры тоже подтягиваются, – рассказала ведущая конкурса, киберспортсменка и профессиональный косплеер Айгера Дунамис.

Первое место в конкурсе с призом 1,9 млн тенге заняла косплеер Брыкус из Санкт-Петербурга с образом Баронессы Дрека из игры World of Warcraft. Второе место и 1,3 млн тенге у косплеера из Астаны под ником Gol.D.Moon в образе Legion Commander из игры Dota 2. Третье место и 1 млн тенге достались VladizArt из Караганды в образе Аст­рид Хофферсон из мультфильма «Как приручить дракона».

Гран-при конкурса, звание «Чемпион Арены Comic Con Astana 2025» и приз в 3,8 млн тенге получила косплеер из Астаны под ником Grafomanka. Она воплотила очень сложного персонажа Naga Siren из игры Dota 2. Так как у ее героини нет ног (она фактически рыба), на сцену косплеер выезжала на гироскутере, умело скрытом под костюмом.

– Практически весь костюм сделан из EVA Foam, обтянула кожзамом. Чешуя просто покрашена, а плавники, кираса и щитки обтянуты дерматином. Сложность состояла в том, чтобы сделать самостоятельно принт: нужно было отрисовать, нарезать на виниловой пленке, все прокатить по ткани, закрасить и трафаретным методом нанести оригинальный принт из игры. Еще у нее на спине огромный объемный бант, здесь пришлось «побороться» со складками. Ну и парик достаточно тяжелый и объемный. Старалась, чтобы все гармонично смотрелось с украшениями и короной, – рассказала о тонкостях подготовки обладательница Гран-при Эмилия Троценко.

В этом году было и множество дополнительных номинаций: жюри отметили лучшие доспехи и пошив платьев, магическое преображение, технологические вставки в костюмах, новичков и многое другое. Так, звание «Живая Легенда Comic Con Astana 2025» и приз в 700 тыс. тенге увезла в Алматы Aruvibez – ее оригинальный персонаж Tengrida, созданный на основе казахского фольклора, впечатлил многих.

– Захотела показать казахский этностиль вместе с футуризмом, добавить что-то из будущего, что-то мифическое. За основу взяла казахский эпос и мифологию, а также тенгрианство. Каждый орнамент на моем костюме имеет свое значение, шляпа-щит – в виде шанырака, много металла, украшений, – сказала Аружан Жунусова.

Награду от зрителей Main Character Energy и приз в 500 тыс. тенге получили мама с дочерью – косплееры из Астаны, воплотившие персонажей Jinx и Mini bro из мультсериала Arcane.

– На создание двух костюмов и оружия ушло месяца четыре. Это наш первый косплей. Наверное, будем участвовать еще. Волновались поначалу, но ощущения, атмосфера очень понравились, – сказала Ульяна Евдокимова.

Сердце Comic Con – это люди

Звукорежиссер кино, режиссер и актер дубляжа Диас Балаби рассказал о процессе создания дубляжа, различиях между закадровой и синхронной озвучкой, особенностях перевода и адаптации аниме на казахский язык, а также провел практическое занятие с участниками фестиваля.

По-настоящему зажег аудиторию гик-легенда YouTube Владислав Кащенко, известный как Qewbite. С фанатами встретились блогеры, стримеры и летсплейщики с многомиллионной аудиторией Marmok и Johan, создатели знаменитого анимацион­ного веб-сериала Metal Family Алина Ковалева и Дмитрий Вдовенко и многие другие специальные гости.

– Сердце нашего Comic Con – это люди. Каждый год приходят невероятные ребята. Уровень подготовки растет. Более того, это культурное взаимодействие. Каждый год выставляются казахстанские авторы и креаторы, и мы видим, насколько большой интерес к ним у ­аудитории. Мы развиваем креативную индустрию, и я очень рада, что государство поддерживает не только экономические форумы, но и такие проекты. Считаю, что у нас большое будущее! – убеждена генеральный продюсер фестиваля Наталина Абрашкина.

Comic Con Astana зарекомендовал себя как главная площадка для продвижения проектов международными студиями в Центральной Азии и СНГ. Общий медийный охват фестиваля составил более 200 млн человек. В соцсетях уже активно спрашивают: «А когда следующий?» Это ли не показатель того, что Казахстан становится креативным хабом региона?

#Астана #фестивали #Comic Con

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