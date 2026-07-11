Вернуть из тени забвения

Проблемы массовых политических репрессий сталинского периода, вопросы совершенствования методологических основ введения архивных документов в научный оборот и многое другое обсудили участники республиканской научно-практической конференции «Научно-методологическая деятельность С. Касымова в сфере реабилитации жертв массовых политических репрессий 1920–1950-х гг. в Казахстане».
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