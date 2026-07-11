Вернуть из тени забвения

Событие
Насихат Оркушпаева
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Проблемы массовых политических репрессий сталинского периода, вопросы совершенствования методологических основ введения архивных документов в науч­ный оборот и многое другое обсудили участники республиканской научно-практической конференции «Научно-методологическая деятельность С. Касымова в сфере реабилитации жертв массовых политических репрессий 1920–1950-х гг. в Казахстане».

фото Игоря Бургандинова

Мероприятие приурочено к 75-летию заслуженного деятеля РК, руководителя Проектного офиса Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, президента общественного фонда «Қаһармандар» Сабыра Касымова. Модератором конференции выступил известный академик, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы.

Участниками конференции стали государственные и общест­венные деятели, ученые-историки, специалисты архивной сферы. В числе присутствующих – экс-председатель Сената РК Оралбай Абдыкаримов, первый председатель Государственной комиссии доктор политичес­ких наук Крымбек Кушербаев. Также на конференции выступили И. Елекеев, С. Абдрахманов, А. Сарым, Ж. Кулекеев, Б. Алимжанов, З. Кабульдинов, Б. Абдыгалиулы и другие общественные деятели, которые отметили значимую роль Сабыра Касымова в деле реабилитации жертв массовых репрессий.

В 2019 году он написал письмо Президенту Касым-Жомарту­ Токаеву, предложив создать Госкомиссию по комплексному изучению и реабилитации борцов за суверенитет нашей страны. Через год Глава государства подписал Указ о создании Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, а через месяц начал работать Проектный офис, который и возглавил Сабыр Касымов.

Под его руководством была создана уникальная методология изучения тоталитарного прошлого, и, как один из итогов, удалось расширить категории и подкатегории жертв, пострадавших от репрессий. Если говорить в цифрах, то по инициативе главы Проектного офиса Генеральной прокуратурой рассекречено более 2,6 млн документов, КНБ – 5,5 тыс. материалов и 229 нормативно-правовых актов органов госбезопасности, Верховным судом – 1 086 архивных дел, а МВД – 5 тыс. документов.

– Новая методология впервые вывела из тени забвения тех, кого власть сознательно не фиксировала в судах: участников народных восстаний, беженцев, членов семей, огромный пласт духовенства, а также борцов за независимость и территориальную целостность Казахстана. Мы стали смотреть на трагедию не через окуляры советского прокурора, а через призму естественных и неотъемлемых политических и гражданских прав человека. Результатом этого единого методологичес­кого стандарта стал выпуск уникального 72-томного сборника документов и материа­лов Госкомиссии и коллективной монографии «Политичес­кие реп­рессии в Казахстане в 20–50-е годы ХХ века и проб­лемы реабилитации», – отметила кандидат исторических наук, профессор Кулгазира Балтабаева.

В ходе конференции были представлены научные доклады по современным методологичес­ким подходам к изучению политических репрессий, внед­рению в научный оборот архивных исследований и новых источников, сохранению исторической памяти и восстановлению исторической справедливости, междисциплинарному и антропологическому изучению политики репрессий 1920–1950-х годов, а также по воп­росам полной правовой и политической реабилитации жертв репрессий и пострадавших.

В рамках конференции сос­тоялась презентация книг – «Библиографиялық көрсеткіш» Сабыра Касымова и «Күн бетіндегі көлеңке» Сырыма Бактыгереева.

#конференция #Сабыр Касымов #презентация книг

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