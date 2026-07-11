Супердворники спешат на помощь

Супердворники, почти как супермены, помогают жителям многоэтажек, которые махнули рукой на чистоту в своих дворах. Каждый из них обслуживает по десять с лишним дворов, выполняя при этом широкий круг обязанностей. Это и уборка детских и спортивных площадок, и чистка урн, и предотвращение стихийных свалок, и контроль состояния фонарей и лавочек, а также взаимодействие с коммунальными службами.

Надо сказать, что сейчас в Караганде реализуется пилотный проект, инициированный акимом города в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан». Он называется «Многопрофильный дворник». Его суть заключается в комп­лексном уходе за дворовыми пространствами, а не просто в уборке мусора с придомовой территории. Обязанностей у супердворников много, поэтому и зарплата соответствую­щая – около 500 тыс. тенге в месяц. Их работу постоянно контролируют представители местной власти.

Юрий Матвеев – один из карагандинских супердворников. Ему доверили следить за чистотой в 13 дворах, расположенных на одной из окраин города. Мы застали его за работой: Юрий с помощью специального садового пылесоса собирал обломки веток, которые остались после обрезки деревьев. Помощники сгребали их в кучу и ссыпали в мешки, чтобы потом вывезти на свалку. Да, к своей работе супердворник привлекает добровольных помощников – супругу и детей.

– Вы спрашиваете, много ли у меня работы? Куча! – обводит взглядом свою территорию Юрий. – Вот сейчас мы по обращениям жильцов срезаем низко свисающие ветки, чтобы они не закрывали обзор мамочкам с колясками и детям. А до этого мусор убирали, он здесь слоями лежал. Приходилось граблями работать. Только из этой «коробки» вывезли семь КамАЗов мусора.

Супердворник благодарит за поддержку сотрудников акимата района Алихана Бокейханова и компании по вывозу мусора. Они реагируют буквально на каждое его обращение, присылают спецтехнику для погрузки и вывоза мешков с мусором на свалку. Без их содействия, уверяет Юрий, ему пришлось бы тяжко.

А как местные жители относятся к работе своего специалиста по клинингу?

– Знаете, два-три раза в неделю я снимаю спецовку, подхожу к людям и спрашиваю, замечают ли они изменения в своем дворе, – продолжает супердворник. – Одни отвечают, что возле домов и на детских площадках стало чище. Другие просят обратить внимание на какие-то нюансы: например, на сухое дерево, которое надо бы спилить, или расшатавшуюся скамейку. Есть и те, кто благодарит нас за работу. А вот хейтеры мне не попадались.

Корреспондент «Казправды» пообщалась и с другим супердворником – Мейрамом Сарсенбековым. Беседуя, он ловко срезает секатором поросль кустарника, которая «пробралась» на детскую площадку. Мейрам Кобландинович рассказывает, что раньше ездил на вахту, а потом попал под сокращение. Когда начался проект «Многопрофильный дворник», решил принять в нем участие и не пожалел. Ему нравится делать мир вокруг себя чище и красивее. Только, к сожалению, далеко не все местные жители ценят его труд.

– Большинство людей, которые видят мою работу, молча проходят мимо. Иногда здороваются. Благодарят редко, – говорит Мейрам Сарсенбеков. – Обидно, когда дети кидают обертки от мороженого или шоколада там, где я только что все убрал. Родители делают вид, будто этого не замечают. Я считаю, взрослые должны объяснять своим детям, что нельзя сорить на улице. Надо уважать чужой труд.

В конце июля истекает срок действия пилотного проекта, а это значит, что супердворники сложат свой инвентарь в подсобки. Существует опас­ность, что вверенные им придомовые территории снова зарастут мусором. Как этого избежать? Как оставить супердворника на своем рабочем месте? Решением этого вопроса сейчас занимаются сотрудники рай­акимата. Они проводят опрос жителей и предлагают им взять дворников на свое обеспечение. В этом случае плата за их услуги не превысит 700 тенге в месяц с квартиры. Казалось бы, сумма небольшая, но выбор остается за карагандинцами.