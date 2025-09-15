Astana Motors запускает завод - Смагулов сообщил о снижении цен на Chery, Changan и Haval

Авто
94
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ) произвел первую партию автомобилей Chery, Changan и Haval, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan

Мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan начал работу. В этой связи Astana Motors объявляет о снижении цен на производимые на заводе автомобили.

В настоящее время оборудование на заводе полностью установлено и введено в эксплуатацию. Завод провел пуско-наладочные работы и получил первую партию комплектующих для производства автомобилей Chery, Changan и Haval

Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов отметил, что локализация производства позволит сделать автомобили доступнее: с 16 сентября будет снижена стоимость на модели Chery, Changan и Haval.

«В рамках соглашения с государством о промышленной сборке завод взял на себя обязательства обеспечивать 30% производства мелкокоузловым методом со сваркой и окраской (CKD). За счет локализации автомобилей снижается их себестоимость. Соответственно мы, как ответственные предприниматели, снижаем цены на вышеуказанные автомобили на 7-15%, в зависимости от модели», – подчеркнул Нурлан Смагулов.

Подробнее о новых ценах на автомобили в ближайшее время сообщат официальные дистрибьюторы Chery, Changan, Haval в Казахстане. Все эти бренды, как и завод, входят в состав Astana Motors. 

Напомним, производственная мощность Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – 120 тыс. автомобилей в год. Площадь производства – 211 тыс. кв. м, земельного участка – 309 тыс. кв. м. Количество рабочих мест при выходе предприятия на полную мощность – 3600. На сегодня трудоустроено 1700 человек. 

На территории производственного комплекса действуют роботизированные и автоматизированные цеха сварки, окраски и сборки, склады компонентов, автоматический склад распределения кузовов, весовая, тестовый полигон, склады лакокрасочных материалов и готовой продукции, инженерные сети, административно-бытовой корпус и другие.

Всего на мультибрендовом заводе задействовано 54 робота. Цех сварки оснащен 17 японскими роботами марки Fanuc, обеспечивающими высокую точность и стабильное качество соединения кузовных элементов. В цехе окраски работают 34 промышленных робота и атомайзера марки ABB (Швеция-Швейцария). На линии катафореза 20 ванн. Это позволяет проводить обработку и наносить антикоррозийное покрытие кузовов на высочайшем технологическом уровне.

В цехе сборки функционируют три робота Fanuc, выполняющие задачи по нанесению клея на элементы остекления автомобиля, по заданной программой траектории. Роботы предназначены для обеспечения качества и стабильности процесса сборки.

Ключевой поставщик оборудования для завода – Automotive Engineering Corporation (КНР), лидер по производству оборудования для мировых автогигантов BMW, Hyundai, Toyota, Jaguar, Land Rover, BYD, Mercedes-Benz, Volkswagen и др.

Также на заводе установлено оборудование глобальных брендов ABB (Швеция-Швейцария), BOSH (Германия), Fanuc (Япония), Obara (Южная Корея), Schneider (Франция), Siemens (Германия), и другие.

Старт строительству мультибрендового завода дал глава государства Касым-Жомарт Токаев рамках рабочей поездки в Алматы в ноябре 2022 года.

Технико-лицензионные соглашения (TLA) были подписаны в мае 2023 года в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай, в ходе круглого стола с представителями деловых кругов КНР в Сиане.

Объём инвестиций в проект превысил 202 млрд тенге. Из них 37% профинансированы за счёт собственных средств Astana Motors, а 63% — за счёт заемных возвратных средств, привлечённых через кредитные инструменты Банка Развития Казахстана и Фонда Развития Промышленности по ставке 9% годовых сроком на 15 лет. Проект реализован при поддержке Министерства промышленности и строительства РК, Министерства иностранных дел РК и акимата города Алматы.

 

 

#Казахстан #производство #автомобиль

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Гимнаст Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка вызова
Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопасности
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
Крупнейший банк Швейцарии может переехать в США
Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
В центре Семея грузовик провалился в яму
Наталья Богданова вписала своё имя в мировую историю бокса
Вратарь футбольного клуба «Кайрат» получил травму в матче против «Актобе»
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Глава Сената встретился с Генеральным секретарём Всемирной исламской лиги
Бывшего силовика экстрадировали из Турции за крышевание игорного бизнеса
Проект Tugan Qala - искренняя любовь к городу
Команда Team Falcons выиграла турнир по Dota 2
Масштабную схему хищения дизтоплива раскрыли в Карагандинской области
День танкиста отмечают в Казахстане
Роналду вручили «Золотую бутсу» от Саудовской Аравии
Делегация Нацгвардии МВД Казахстана посетила Азербайджан
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по уголовным делам
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
Послание Президента: политолог о цифровой трансформации, инвестициях и парламентской реформе
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Город Алатау получит особый статус
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Оформить сделку купли-продажи авто теперь можно через мобил…
Электромобили не дотянули и до 1% от всех поставленных на у…
Права без границ: почему каждому автотуристу нужно МВУ от I…
​​​​​​​«Silkroad Tour» от ROX Motor: после 25 000 км — перв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]