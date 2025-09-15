Фото: Мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan

Мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan начал работу. В этой связи Astana Motors объявляет о снижении цен на производимые на заводе автомобили.

В настоящее время оборудование на заводе полностью установлено и введено в эксплуатацию. Завод провел пуско-наладочные работы и получил первую партию комплектующих для производства автомобилей Chery, Changan и Haval.

Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов отметил, что локализация производства позволит сделать автомобили доступнее: с 16 сентября будет снижена стоимость на модели Chery, Changan и Haval.

«В рамках соглашения с государством о промышленной сборке завод взял на себя обязательства обеспечивать 30% производства мелкокоузловым методом со сваркой и окраской (CKD). За счет локализации автомобилей снижается их себестоимость. Соответственно мы, как ответственные предприниматели, снижаем цены на вышеуказанные автомобили на 7-15%, в зависимости от модели», – подчеркнул Нурлан Смагулов.

Подробнее о новых ценах на автомобили в ближайшее время сообщат официальные дистрибьюторы Chery, Changan, Haval в Казахстане. Все эти бренды, как и завод, входят в состав Astana Motors.

Напомним, производственная мощность Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – 120 тыс. автомобилей в год. Площадь производства – 211 тыс. кв. м, земельного участка – 309 тыс. кв. м. Количество рабочих мест при выходе предприятия на полную мощность – 3600. На сегодня трудоустроено 1700 человек.

На территории производственного комплекса действуют роботизированные и автоматизированные цеха сварки, окраски и сборки, склады компонентов, автоматический склад распределения кузовов, весовая, тестовый полигон, склады лакокрасочных материалов и готовой продукции, инженерные сети, административно-бытовой корпус и другие.

Всего на мультибрендовом заводе задействовано 54 робота. Цех сварки оснащен 17 японскими роботами марки Fanuc, обеспечивающими высокую точность и стабильное качество соединения кузовных элементов. В цехе окраски работают 34 промышленных робота и атомайзера марки ABB (Швеция-Швейцария). На линии катафореза 20 ванн. Это позволяет проводить обработку и наносить антикоррозийное покрытие кузовов на высочайшем технологическом уровне.

В цехе сборки функционируют три робота Fanuc, выполняющие задачи по нанесению клея на элементы остекления автомобиля, по заданной программой траектории. Роботы предназначены для обеспечения качества и стабильности процесса сборки.

Ключевой поставщик оборудования для завода – Automotive Engineering Corporation (КНР), лидер по производству оборудования для мировых автогигантов BMW, Hyundai, Toyota, Jaguar, Land Rover, BYD, Mercedes-Benz, Volkswagen и др.

Также на заводе установлено оборудование глобальных брендов ABB (Швеция-Швейцария), BOSH (Германия), Fanuc (Япония), Obara (Южная Корея), Schneider (Франция), Siemens (Германия), и другие.

Старт строительству мультибрендового завода дал глава государства Касым-Жомарт Токаев рамках рабочей поездки в Алматы в ноябре 2022 года.

Технико-лицензионные соглашения (TLA) были подписаны в мае 2023 года в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай, в ходе круглого стола с представителями деловых кругов КНР в Сиане.

Объём инвестиций в проект превысил 202 млрд тенге. Из них 37% профинансированы за счёт собственных средств Astana Motors, а 63% — за счёт заемных возвратных средств, привлечённых через кредитные инструменты Банка Развития Казахстана и Фонда Развития Промышленности по ставке 9% годовых сроком на 15 лет. Проект реализован при поддержке Министерства промышленности и строительства РК, Министерства иностранных дел РК и акимата города Алматы.