Астана на несколько дней превратилась в центр гик-культуры

Культура и общество
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В Астане стартовал крупнейший фестиваль гик-культуры в СНГ и Центральной Азии Comic Con Astana 2025

Фото: скриншот видео / 24.kz

В этом году организаторы обещают рекордное количество гостей – больше 75 тысяч, насыщенную программу и хедлайнеров мирового уровня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

От супергероев до персонажей аниме – столица на несколько дней превратилась в центр гик-культуры. Comic Con вновь собрал тысячи поклонников фантастики, кино и видеоигр. Масштабы растут с каждым годом – в этот раз фестиваль проходит сразу на двух стадионах: «Астана Арена» и «Барыс Арена». Главная изюминка – косплей. Многие участники месяцами, а кто-то и годами, готовили образы, чтобы удивить публику и почувствовать себя героями любимых фильмов и игр.

- Я приехал из Житикары специально на Comic Con. Готовился год и вот я сейчас здесь. Мы приезжаем и отдыхаем, радуем людей и сами получаем от этого большое удовольствие. Я по профессии бармен-профессионал, отучился в Москве в школе барменов при Лиге барменов России. Потом купил посуду, инвентарь в пиратской стилистике и, соответственно, решил создать такой костюм, чтобы радовать своих посетителей за стойкой бара в образе капитана Джека Воробья, - поделился участник фестиваля Comic Con Кайрат Тлеубаев.

Сегодня фестиваль привлекает не только гостей из разных уголков Казахстана, но и фанатов из-за рубежа. Иностранные участники отмечают высокий уровень организации и стремительное развитие гик-культуры в стране.

- Мы приезжаем второй год на Comic Con, потому что здесь это более масштабно, охватывает общественность. Нам нравится сюда приезжать. Я очень горжусь тем, что в Казахстане это ценится. Люди вкладывают свои деньги, возможности и это дорогого стоит, - отмечает жительница Казани Дария Раганина.

Вместе с ростом популярности фестиваля увеличилось и внимание со стороны мировых звёзд. Впервые в истории казахстанского Comic Con участие примут сразу три голливудских актёра. Хедлайнерами стали Энди Серкис – легендарный исполнитель ролей Голлума из «Властелина колец» и Цезаря из «Планеты обезьян», Эсай Моралес – антагонист из последней части «Миссия: невыполнима», а также Скотт Эдкинс – звезда боевиков и участник киновселенной Marvel.

- Скажу честно, что в 2019 году привезти сюда хедлайнеров и блогеров было очень сложно. Потому что нас не знали, страну не знали, город не знали, фестиваль не знали. В этом году у нас настолько хорошая репутация, что многие звезды сами хотят приехать к нам участвовать. Мы получаем очень много запросов о том, что «нам было бы интересно приехать, поучаствовать, пригласите нас», - рассказывает генеральный продюсер фестиваля Comic Con Наталина Сергеевна.

Экономический эффект от фестиваля тоже впечатляющий. По подсчётам организаторов, только иностранные гости за три дня потратят около 118 тысяч тенге каждый. В итоге – около 3,5 млрд тенге в экономику города.

 

#фестиваль #гик-культура #Comic Con Astana

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