«Астана» установила исторический рекорд в еврокубках

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«Астана» одержала самую крупную победу в истории в еврокубках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций «Астана» разгромила румынский «Корвинул» со счетом 6:1.

Ранее столичная команда ни разу не выигрывала на евроарене матч с разницей в пять мячей. Рекордом «Астаны» была победа над израильским «Маккаби» (Тель-Авив) на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2017/18 — 4:0, а также две победы над мальтийской «Валлеттой» в третьем отборочном раунде Лиги Европы сезона-2019/20 — 5:1 и 4:0.

Следующим соперником «Астаны» в Лиге Конференций станет победитель пары «Сент-Миррен» (Шотландия) — «Бранн» (Норвегия).