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Астанчанам рассказали об опасности повышенного давления в столичной поликлинике

В столичной поликлинике №8 прошло мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню сердца, который традиционно отмечается 29 сентября. В День открытых дверей в медучреждении посетителям измерили артериальное давление, уровень глюкозы, холестерина, мочевой кислоты в крови, передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках Дня открытых дверей пациенты также получили листовки по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде ЗОЖ. Консультации врачей прошли 68 человек.

«Каждый год проводим такое мероприятие, чтобы проинформировать пациентов, так как сердечно-сосудистые заболевания – на одном из первых мест по смертности и инвалидизации во всем мире и в Казахстане», - отметила заведующая ЦСЗ №2 Городской поликлиники №8 Гульмира Дуйсембаева.

Она проинформировала, что уровень артериального давления и сердечно-сосудистая система связаны напрямую.

«Сейчас очень много молодых пациентов, у которых повышенное давление. Я думаю, это все-таки связано с нашими образом жизни и питанием, а также с каждодневными стрессами. Повышенное давление опасно инфарктами миокарда, инсультами.

Когда мы посещаем организации с осмотрами, то замечаем, что молодые мужчины не обращают внимания на свое давление.

Мы фиксировали давление под 180, и эти люди ходят на работу и не лечатся. Бывают случаи, когда водители из-за давления попадают в аварии, бывают инсульты за рулем. Это очень чревато», - добавила она.

Многие мужчины не признают повышенное давление в качестве болезни и опасности. Врач сравнила сосуды с водопроводными трубами.

«Они терпят-терпят, но в один прекрасный момент могут порваться. Когда дома происходит порыв, то мы заливаем своих соседей. Точно также и наши сосуды. Они не вечные. Сосуды мозга, сосуды почек, глазные сосуды – они тонкие. Они «острее», если можно так выразиться, реагируют на высокое давление. Если сосуд лопается в мозгу, то происходит инсульт.

Проще говоря, кровь вытекает из сосуда, и заливает какой-то участок мозга, и образуется гематома. Если этот участок мозга отвечает за движения рук, ног, за речь, за глотание, то пациент не может уже управлять этими процессами», - объяснила она.

Врач рассказала, что некоторые пациенты жалуются на острую внезапную боль за грудиной. При расспросе, осмотре и обследовании медики выясняют, что у жалующегося человека острый коронарный синдром, или инфаркт миокарда. Но боль за грудиной может быть и при остеохондрозе, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при невралгии.

«Медицина сейчас не стоит на месте. Нужно вовремя обращаться к врачам, проходить ежегодный профилактический осмотр.

Современные технологии позволяют делать такие операции, как стентирование, коронароангиографию, шунтирование. Они позволяют продлить жизнь и улучшить ее качество. Поэтому, чтобы проинформировать пациентов, и существуют такие медицинские даты», - резюмировала она.

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