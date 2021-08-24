Астанчанин с ножом ограбил аптеку и пошел в компьютерный клуб
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане мужчина ограбил аптеку и пошел в компьютерный клуб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.
"В 22.30 на канал 102 поступило сообщение по факту разбойного нападения. По словам звонившей, неизвестный, угрожая ножом, похитил из кассы аптеки по проспекту Б. Момышулы 30 тысяч тенге. На задержание подозреваемого был ориентирован личный состав полиции", – говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что около десяти часов вечера в аптеку зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и поинтересовался о наличии лекарства.
"В момент, когда 23-летняя фармацевт пошла за лекарством, мужчина подбежал сзади, обхватил ее и, приставив нож к горлу, потребовал выручку с кассы. Получив деньги, подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Оперативники по "горячим следам" установили свидетелей, заметивших бегущего парня со стороны аптеки. По камерам видеонаблюдения и имеющимся приметам подозреваемого был установлен район и квадрат улиц, где мог скрыться преступник", – рассказали в полиции.
Полицейские стали отрабатывать все общежития, хостелы, СТО и другие места. При проверке одного из компьютерных клубов был установлен 26-летний парень, схожий с подозреваемым. При задержании и личном осмотре у него был обнаружен нож и денньги. Он дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.