Астанинский полицейский самостоятельно принял роды на трассе

Фото предоставлено ДВД Астаны
Сотрудник столичной полиции Бахыт Алимкулов принял роды прямо на посту при въезде в город до прибытия "скорой помощи", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Сообщается, что вчера, 25 августа, к командиру второго взвода седьмой роты полка ДПС капитану Бахыту Алимкулову во время патрулирования местности в районе Кощи обратился водитель машины марки "Ауди". Мужчина сообщил, что его супруга рожает, а доехать до роддома они не успеют. Полицейский вызвал карету скорой помощи, но к тому моменту, как подоспели медики, он уже сам принял роды и перерезал пуповину малышу. Приехавшие затем врачи лишь доставили новорожденного и его мать в перинатальный центр столицы.
Мать и дитя, вес которого 3 кг, сейчас чувствуют себя хорошо. Это уже пятый ребенок в данной семье.
Примечателен тот факт, что капитан Алимкулов также является отцом пятерых детей.
По признанию полицейского, пять лет назад он уже дважды принимал роды на трассе.