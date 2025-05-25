Фото: акимат Актюбинской области

Более тысячи гостей, включая туристов, местных жителей и участников со всей области, объединились в атмосфере кулинарии, традиций и инноваций.

Основная цель фестиваля – популяризация тары как элемента культурного наследия и локального бренда. Этот традиционный злак, издавна выращиваемый в Актюбинской области, занимает особое место в истории и кухне западного Казахстана.

Гости фестиваля смогли попробовать более 50 блюд на основе тары – от классических рецептов до авторских интерпретаций в стиле фьюжн. Особой популярностью пользовался традиционный чай из тары – напиток с насыщенным вкусом и выраженными полезными свойствами, который веками пили в казахских степях. Мастер-классы, ремесленная ярмарка и дегустационные зоны поддержали не только гастрономическую, но и экономическую составляющую события, дав возможность местным фермерам и ремесленникам представить свою продукцию.

Особый акцент был сделан на участие Уилского района – родины выдающегося агрария Шығанака Берсиева, установившего мировой рекорд по урожайности тары. Посетители увидели уникальные экспонаты из районного музея, ознакомились с историей выращивания тары, её духовным и культурным значением. Демонстрация традиционных способов обработки тары и театрализованные постановки сделали фестиваль не только вкусным, но и познавательным.

Организатором выступил городской отдел предпринимательства, который ставит перед собой задачу не только возрождения культурных традиций региона, но и развития гастрономического туризма, поддержки малого бизнеса и формирования имиджа Актобе как одного из центров национальной кухни.

В рамках деловой программы прошёл круглый стол с участием экспертов и общественных деятелей. Обсуждались вопросы возрождения традиций выращивания тары, продвижения её полезных свойств и потенциала как регионального бренда.

«Ақтөбе– это не только индустриальный и культурный центр, но и регион, активно развивающий традиции национальной кухни. Мы гордимся, что тары – наш локальный продукт – становится символом гостеприимства и богатства земли», – отметил руководитель городского отдела предпринимательства Аскар Кукеев.

Фестиваль стал важной платформой для демонстрации культурного и гастрономического наследия региона. По словам организаторов, в будущем мероприятие планируется сделать ежегодным, с расширением географии и вовлечением гостей со всей страны, а также стран ближнего зарубежья.