Атыгай Арыстанов возглавил полицию области Жетысу

Атыгай Арыстанов возглавил Департамент полиции области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника Департамента полиции области Жетысу назначен генерал-майор Атыгай Арыстанов. Нового начальника личному составу представил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Кайрат Сунтаев.

Атыгай Арыстанов родился 19 ноября 1971 года в Костанайской области. Образование – правоведение, магистр правоохранительной деятельности. Окончил в 1998 году Алматинский государственный университет имени Абая, в 2005 году – Магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Б.Бейсенова.

Службу в органах внутренних дел начал с декабря 1992 года.

Трудовую деятельность проходил на различных должностях – от оперативного сотрудника до руководителя службы.

С 2008 по 2010 годы – начальник Управления внутренних дел Бостандыкского района Департамента внутренних дел г. Алматы.

С 2010 по 2012 годы – начальник Управления криминальной полиции ДВД Акмолинской области.

С 2012 по 2016 годы – первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Костанайской области.

В 2016 году – заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 годы – начальник Департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан.

С 2019 по 2021 годы – начальник ДП Актюбинской области.

С 16 октября 2021 года – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

Имеет государственную награду Орден "Айбын" ІІ-степени.



