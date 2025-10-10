Все запланированные работы по ремонту инженерных сетей выполнены в срок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырауской области полностью завершили подготовка к отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz

По информации и.о. руководителя управления энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства области Жантаса Оспана, в настоящее время 406 образовательных учреждений, 155 объектов здравоохранения и 1793 многоквартирных дома полностью готовы к приему тепла.

- Все запланированные работы по ремонту инженерных сетей выполнены в срок. Отопление подается поэтапно и находится под постоянным контролем. В целом, в регионе отремонтировано 29,5 км тепловых, 9,9 км водопроводных и канализационных сетей. Также по инициативе ТОО «Атырау Жарык» выполнен ремонт 339,6 км линий электропередачи, текущий ремонт проведен на 66 распределительных станциях и 9 подстанциях, - сказал Жантас Оспан.

По данным коммунальщиков, в этом году увеличены объемы ремонтных и реконструкционных работ. Обновлено 16,3 км тепловых сетей, что позволило снизить уровень износа на 2,12%. Для предотвращения аварий на магистральных и квартальных сетях проведены плановые гидравлические испытания, в результате которых устранены выявленные неисправности.

Кроме того, в рамках плановых ремонтных работ ТОО «Атырау жылу электр орталығы» восстановлены 3 тепловых агрегата. Для бесперебойного энергоснабжения запланирована закупка 3 тыс. тонн мазута.