«Ауыл аманаты» показывает эффективность

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Проект по повышению доходов сельского населения помогает выйти на стабильно высокую прибыль благодаря использованию различных финансовых инструментов. Жители получают дешевые займы по низкой процентной ставке, обзаводятся домашним скотом или берут необходимую сельскохозяйственную технику в лизинг.

фото из архива "КП"

По информации социально-предпринимательской корпорации «Тараз», в прошлом году в регионе в рамках программы «Ауыл аманаты» финансирование получил целый ряд проектов. Выделенные государственные средства освоены в полном объеме.

– Осуществление программы «Ауыл аманаты», направленной на повышение доходов сельских жителей, является одним из ключевых векторов нашей деятельности, – отметил председатель правления АО «СПК «Тараз» Берик Манасов. – Уже не первый год она показывает свою действенность. В 2023 году для предоставления микрокредитов сельскому населению из республиканского бюджета было выделено свыше 24 миллиардов тенге. Их направили двумя траншами.

Что же регион получил в результате? По первому направлению, предус­матривающему эффективное использование приусадебного участка, профинансировано пять проектов. Больше всего заявок поступило по второму пункту программы, который предполагает развитие животноводства. Его сельчане выбирают более охотно. Деньги выделены на 4 012 проектов по разведению домашнего скота.

– В рамках эффективного использования земель был профинансирован 21 сельский кооператив, по четвертому направлению приобретено 65 единиц тракторов и девять – навесного и прицепного оборудования. Что касается этого пункта программы, то деньги были предназначены для реализации 38 различных проектов. Выделенные на 2023 год средства освоены полностью, – отметил Берик Манасов.

В мае 2024-го на приобретение 112 единиц навесного и прицепного оборудования и четырех тракторов для кооперативов выделено еще 600 млн тенге. Вместе с тем в августе прошлого года предоставлен кредит шести фермерским хозяйствам и одному сельскохозяйственному производственному кооперативу на общую сумму 900 млн тенге на покупку семи свеклоуборочных комбайнов. Деньги тоже полностью потрачены по целевому назначению.

Кроме того, в регионе наблюдается положительная тенденция развития сельского предпринимательства. Растет число желающих начать собственное дело в сферах оказания услуг, торговли или производства. В прошлом году за счет возвратных средств профинансировано 160 таких проектов.

Между АО «СПК «Тараз» и областным управлением сельского хозяйства заключен договор по кредитованию проектов в сфере агропромышленного комплекса. Так, были профинансированы четыре проекта по созданию молочно-товарных ферм, пять проектов – по строительству овощехранилищ, три – по переработке сельскохозяйственной продукции и один – по установке систем капельного орошения. Общая сумма займа составила 8,5 млрд тенге.

– Особое внимание уделяется налаживанию каналов сбыта продукции, производимой получателями микрокредитов. Перед нами стоит задача не только распределять кредиты, но и сопровождать каждый проект до его успешной реализации, – заключил Берик Манасов.

#село #программа #Ауыл аманаты #микрокредиты

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