Авария на ТЭЦ: 48 домов подключили к отоплению в Экибастузе

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Ликвидация последствий аварии на городских теплосетях в Экибастузе продолжается. По поручению главы государства ход работ контролирует первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, который находиться в Экибастузе, передает Kazpravda со ссылкой на telegram-канал правительства.

Для координации действий и принятия оперативных решений первый вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба.

В настоящее время привлечена дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад (261 человек).

На сегодня из 76 домов без отопления по 48 работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются.

Вместе с тем для горожан по-прежнему функционируют 14 пунктов обогрева.

Ход восстановительных работ находится на контроле Правительства и местных исполнительных органов.

Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС.