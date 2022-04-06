За два дня питьевую воду в Актау отключали дважды: сначала с предупреждением, но задержав время подачи, а через сутки и вовсе оставили город без живительной влаги, не утруждая себя какими-либо объяснениями.

На сегодня проблема устранена, однако в «МАЭК-Казатомпром» не смогли гарантировать, что аналогичный инцидент не повторится.

Как сообщил генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» Талгат Есентугелов, в первый день отключения воды (1 апреля) в производстве дис­тиллята участ­вовали семь опреснительных установок из восьми имеющихся. Одна находилась на плановом капитальном ремонте.

– Согласно поданной заявке для проведения периодической ат­тестации расходомерных узлов на ЦУВС-2 и ЦУВС-3 с 8.00 до 18.00 была отключена подача питьевой воды. После процедуры аттестации насосы включили для заполнения трубопроводов. Однако в 23.20 на напорном коллекторе главной напорной станции ЦУВС-3 возник порыв, насосы пришлось остановить и организовать работу аварийной бригады. Если бы мы не произвели остановку, то последствия оказались бы тяжелыми как для города, так и для предприятия. 2 апреля в 6.15 подача питьевой воды возобновилась, – рассказал генеральный директор энергокомбината о первой аварии.

В полночь 3 апреля из-за отключения циркулярного насоса, а также в связи с ухудшением качества производимого дистиллята была остановлена одна из дистилляционных опрес­нительных установок (ДОУ).

– Сорвало пробки в некоторых местах, и морская вода стала смешиваться с опресненной. После ремонта опреснительным установкам потребовалось от 10 до 12 часов, чтобы войти в нормальный режим работы, это время нужно для набора воды в резервуары. Без достаточного объема жидкости насосы не смогут ее перекачивать. Однако при неполном заполнении емкостей подача была возобновлена в 6.50 утра. Обе поломки мы сумели устранить собственными силами, – сообщил Талгат Есентугелов.

Опора на собственные силы – вещь, конечно, хорошая, но как быть с тем обстоятельством, что большая часть действующих опреснительных установок – единственного источника питьевой воды для морской столицы и прилегающих к ней населенных пунктов – находится, мягко говоря, не в лучшей форме. Пять агрегатов эксплуатируются еще с советских времен – с 60–80-х годов прошлого века. Две израильские, введенные в эксплуатацию в 2014-м, и еще две французские в состояние износа пока не пришли.

Талгат Есентугелов отмечает, что за последние 15 лет на модернизацию энергокомбината ассигнований не выделялось. Соответственно, не проводилась и полномасштабная замена устаревшего оборудования.

Специалисты поясняют: на старых установках каждый год, начиная с октября, практикуются плановые предупредительные работы. Минимальный срок ремонта – 45 дней. Учитывая, что старое оборудование отработало свой парковый ресурс, случаются непредсказуемые технологические нарушения. Чтобы увеличить производительность ДОУ на 2 тыс. кубов воды в сутки, требуется 250 млн тенге, но установки постоянно нуждаются в ремонте, так что такие траты экономически не выгодны.

– У нас есть график вывода из эксплуатации старых советских установок. Для их частичной замены должны поступить две израильские установки производственной мощностью 12 тысяч кубометров воды каждая стоимостью 21,3 миллиона долларов. По плану местного исполнительного органа они должны быть установлены до 2025 года, – сообщил Талгат Есентугелов.

Летом максимально возможный объем производства питьевой воды на ТОО «МАЭК-Каз­атомпром» составит 52 тыс. кубометров в сутки – это предельная мощность выработки. А если учесть, что в Актау продолжают активно застраиваться новые микрорайоны и им тоже нужен ресурс, то можно с уверенностью констатировать: вода в кранах актаусцев круглые сутки течь не будет.

Специалисты откровенно заявляют: на разрастающиеся многоэтажные новостройки Актау этой мощности не хватит, несмотря на то, что, скажем, новая курортная зона воду МАЭКа не потребляет.