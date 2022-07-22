Автодорогу республиканского значения закрыли на капитальный ремонт

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в целях обеспечения безопасности дорожного движения согласно предоставленным данным филиала Акмолинской области АО НК “QazAvtoJol” сообщает о закрытии на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 “Обход г.Нур-Султан” км 4, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением работ до 15 октября текущего года планируется выполнить объездную дорогу с дорожной одеждой капитального типа вдоль данного путепровода протяженностью 2,6 км с обустройством железнодорожного пути.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города, а так же с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.