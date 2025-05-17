Работы планируется завершить до 2027 года, сообщают в Министерстве водных ресурсов и ирригации

Фото: МЧС РК

На данный момент ведомство разрабатывает проектно-сметную документацию по объектам.

После завершения монтажных работ и готовности информационных систем планируется интеграция всех собираемых каналами данных в Национальную информационную систему водных ресурсов. Это позволит осуществлять анализ и планировать объемы водозабора.