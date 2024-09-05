Автоматизированную систему взвешивания автотранспорта запустили в Астане

Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

Она призвана обеспечить сохранность автомобильных дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта   

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей и создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения. Автоматизированная система работает с сентября текущего года.

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.

Так, автоматизированные системы взвешивания автотранспорта (АСИ) установлены на основных въездах в столицу, со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге). Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна будет превышать: 1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн; 2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны; 3. пятиосные – 38 тонн; 4. с шестью и более осями – 44 тонны.

«Согласно анализу, большегрузы превышают нормы перевозки в 1,5-2 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 35-40 тонн.  Министерством с начала прошлого года совместно со столичным акиматом ведется работа по установке АСИ на основных въездах в город. ВАстане только зарегистрировано около 6300 самосвалов, которые перевозят инертные грузы с 29 карьеров вблизи столицы. Таким образом, наша основная задача – обеспечить сохранность дорог», – отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.

Данная система позволит минимизировать коррупционные риски и исключить человеческий фактор. До конца года планируется внедрить данную систему в остальных регионах страны.

#Астана #система #запуск #автотранспорт #Минтранспорта #взвешивания

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