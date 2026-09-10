Дать новую жизнь старым вещам

Сбор, утилизация, переработка и возвращение в использование вторичного сырья остается одним из наиболее крупных и значимых пунктов экологической повестки. В Алматы многие годы формируется удобная и практичная система оборота такого вида продукта. Процесс это непростой и трудоемкий, но результат, определенно, оправдывает вложения сил и средств, а главное – получает актуальное гуманистичное содержание.

Почти 100 тонн вторсырья собрали и передали на переработку участники одного только экологического движения «Recycle Бірге» и общественного фонда Greenup.kz. Сегодня активисты, поддерживающие инициативу, заявляют, что, кроме блага сокращения количества отходов, она поддерживает философию осознанного потребления, к которой обращаются все больше жителей крупных урбанистических центров.

ОФ «Greenup.kz» был создан на базе экологического движения «Recycle Бірге» и заявил о себе в 2019 году. Его представитель Камила Акимбекова считает ведущей целью проекта развитие экологической культуры.

Городские экоакции под брендом «Recycle Бірге» объединяют несколько форматов. Основной из них – сбор вторичного

сырья на переработку и передача вещей в повторное использование. Реализация самой процеду­ры происходит, к примеру, на ДАРмарках – бесплатных ярмарках, книгообменах, обменах растения­ми, ярмарках локальных брендов. Другой вид волонтерства – экологические мастер-классы и лекции, сбор вещей для социаль­ных, благотворительных и креативных проектов.

Каждую из таких акций посещают от 1,5 до 2,5 тыс. человек. А за одно мероприятие собирается до 4–4,5 тонны вторырья. Еще около 1,5–2 тонн вещей ежемесячно находят новых хозяев благодаря ДАРмаркам.

Трендовая нынче идеология рационального потребления успела породить немало интерес­ных идей и даже самостоятельных определений. Например, апсайклинг – процесс превращения ненужных вещей в объек­ты новой функциональности и более высокой ценности. Как отмечает Камила Акимбекова, любая вышедшая из употребления вещь заслуживает второй жизни – через повторное использование по назначению, апсайклинг или переработку.

– Это позволяет сокращать использование природных ресурсов и уменьшать количество мусора, которое ежедневно отправляется на полигоны. Но для нас важно и другое – чтобы человек начал задумываться не только о том, куда деть ненужную вещь, но и о том, почему она вообще появилась у него дома, – говорит лидер экоорганизации.

Ярмарки обмена бэушными вещами проходят в Алматы с 2017 года. Жители оценили возможность освободить жилье от скопившегося бытового хлама: одежды, обуви, аксессуаров, домашнего текстиля, посуды, детских игрушек и многого другого.

Любопытным на этот счет замечанием делится моя собеседница: среди вещей, принесенных их хозяевами для передачи «во вторые руки», немало абсолютно новых, неиспользованных. Очевидно, что это, как сейчас принято говорить, импульсивные покупки, которые уже успели стать частью потребительских привычек. И как раз они все больше усугубляют проблему роста отходов и захламления окружающей среды. Поэтому ДАРмарки, кроме своего утилитарного назначения, выполняют и более важную миссию – заставляют задумываться о причинах скопления ненужных вещей и, в конце концов, направляют к более ответственному и осознанному потреблению.

За годы существования Greenup.kz и «Recycle Бірге» провели 36 крупных городских экоакций и более 60 ДАРмарок, десятки корпоративных субботников и экологических тимбилдингов. Организация сформировала систему взаимодействия со сборщиками и переработчиками различных видов отходов и вторичного сырья, включающую и сферу бизнеса.

Одним из наиболее заметных и успешных в системе оборота вторичного сырья стал коммерческий проект FABRIQA, запущенный в Алматы полтора года назад. Реализован он на частные инвестиции и без привлечения грантов. Предприниматель организовал собственную сеть боксов по всему городу для сбора одеж­ды, а также склад, сортировку и переработку.

За прошлый год в производство FABRIQA попало около 700 тонн текстиля. А сам проект показал огромный интерес к такого рода обращению вторсырья. Как отметил владелец бренда Денис Лекомцев, спрос на раздельный сбор одежды в городе настолько высок, что некоторые контейнеры заполняются за считаные часы. Он также считает, что ценность инициативы в том, что жители приучаются не просто к разделению отходов, но и к рачительному отношению к вещам, которые еще могут послужить другим.

Существенное влияние на успех предприятия оказывает легкий доступ к услуге: боксы устанавливаются в непосредственной близости к жилым массивам, а это просто и удобно для горожан. Тем не менее на пути у вполне зрелой и состоятельной бизнес-идеи встает немало препятствий.

В первую очередь, по словам ее автора, это отсутствие выс­троенной системы, которая обеспечивала бы юридическую и практическую стороны оборота вторсырья. Именно поэтому значительная часть текстильных отходов в стране практически не учитывается: они попадают в общую массу бытового мусора, намокают и загрязняются, что фактически исключает возможность их переработки.

Порядка 70% одежды, собранной FABRIQA, перерабатывается в обтирочный материал для заводов, автосервисов и строительных площадок. Еще около 10% передается на благотворительность, от 1 до 1,5% вещей возвращаются в повторное использование через секонд-хенды. Оставшиеся 18–19% объема переработать не удается.

По мнению Дениса Лекомцева, доля повторного использования вещей должна быть значительно выше. Но сортировка одежды и ее дальнейшая реализация на ресейл-площадках и секонд-хендах оказывается экономически сложнее, чем переработка материала в техническую продукцию. Но и цикл масштабной и полноценной переработки пока просматривается только как заманчивая перспектива, а не реальный мастер-план.

Вторично переработанное волокно служит сырьем для произ­водства нетканых материалов, шумоизоляции и утеплителя для автомобильной промышленности, строительных материа­лов, геотекстиля, наполнителей для матрасов и подушек. Самым перс­пективным для Казахстана, по мнению спикера, могло бы стать собственное производство термовойлока и прочих нетканых материалов из оборотного текстиля. Это материалы, которые до сих пор экспортируются в страну, хотя сырья для их выпуска вполне достаточно внутри Казахстана.

В числе системных проблем, которые мешают развитию переработки небесполезных отходов, руководитель FABRIQA считает отсутствие законодательной поддержки. Это отражается даже в мелочах, например, в отсутствии четко описанного статуса контейнеров для сбора одежды.

Для развития отрасли Денис Лекомцев предлагает выделить текстиль в отдельную категорию в системе расширенных обязательств производителей, закрепить в правилах благоустройства официальный статус площадок для контейнеров по сбору одеж­ды и поддержать локализацию производства продукции из переработанной одежды.

По большому счету, такая обеспеченная четкими нормами схема может стать применимой для любой категории продукции, годной для вторичного использования и, соответственно, для поддержки актуальной, отвечающей духу времени философии осознанного потребления и ответственного отношения к окружающей среде.