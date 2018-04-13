Автоновости

Когда старость еще в радость…

68,6% транспортных средств, повторно зарегистрированных в I квартале 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет.

В Казахстане наблюдается устойчивая тенденция старения автопарка, сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

За 3 месяца органы административной полиции поставили на учет 284 649 автотранспортных средств, что на 13,6% выше аналогичного показателя 2017 года. Из них 269 353 единицы пришлись на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 12,3% выше показателя годичной давности.

Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 15 296 единиц, что на 42,4% выше аналогичного значения 2017 года.

По итогам марта 2018 года количество поставленных на учет авто достигло 97 050, превысив прошлогодний результат на 9,9%. Из них 91 782 автомобиля перепродали на вторичном рынке (плюс 8,9% к результатам марта 2017 года).

Свыше двух третей (68,6%) транспортных средств, повторно зарегистрированных в I квартале 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет.

• 38,8% – транспортные средства старше 20 лет;

• 29,8% – от 11 до 20 лет;

• 20,9% – от 4 до 7 лет;

• 5,8% – от 8 до 10 лет;

• 3,2% – от 1 года до 3 лет;

• 1,5% – в возрасте менее 1 года.

Доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 35,2 до 38,8%, а доля транспортных средств в возрасте от года до 3 лет сократилась с 7,6 до 3,2%. Наибольшее число вторичных регистраций по итогам января-марта 2018 года зафиксировано в Алматинской (41 649 автомобилей), Южно-Казахстанской (41 526) областях и в городе Алматы (32 863).

Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (21,7%). Следом по этому критерию расположились Южно-Казахстанская (17,1%) и Жамбылская области (8,2%). Наибольшее число транс­портных средств моложе одного года зарегистрировано в Алматы (19,1%), Астане (17,8%) и Южно-Казахстанской области (8,6%).

По данным специалистов, к началу 2018 года в Казахстане всего было зарегистрировано 3,85 миллиона легковых автомобилей. Заметнее всего по количеству увеличился «старый» автопарк – число подержанных авто старше 10 лет выросло сразу на 79 тысяч, до 2,35 миллиона единиц.

В 2017 году по программе утилизации казахстанцы избавились от 47 тысяч старых автомобилей. Самым «возрастным» транспортным средством, принятым для утилизации, стал «москвич» 1942 года выпуска.

За «прозрачный» автомобиль

С 1 июля 2018 года в Казахстане начнут работать электронные паспорта транспортных средств, сообщает Ассоциация казах­станского автобизнеса (АКАБ) в Facebook.

Электронный паспорт создаст максимально полную историю «жизни» автомобиля, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, учас­тии автотранспортного средства в дорожно-транспортных происшествиях.

«Переход с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспорт­ных средств позволит упростить в Евразийском экономическом союзе оформление документов и снизить операционные издержки бизнеса, а также реализовать принцип прозрачности и прослеживаемос­ти на всех этапах эксплуатации автотранспорта», – говорится в сообщении.

В электронный паспорт запишут всю историю машины или мотоцик­ла с момента его изготовления и ввоза в ЕАЭС. Это должно усложнить искажение информации, сделает невозможным подделку транспортных документов. В будущем при покупке машины на вторичном рынке любой желающий сможет посмотреть ее историю на специальном портале.

Переход на электронные техпас­порта будет постепенным. Пас­порт будет един для всех стран ЕАЭС.