Автоновости

Свежий выпуск
532
Подготовил Максут Иржанов по материалам из открытых источников

Когда старость еще в радость…

68,6% транспортных средств, повторно зарегистрированных в I квартале 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет.

В Казахстане наблюдается устойчивая тенденция старения автопарка, сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

За 3 месяца органы административной полиции поставили на учет 284 649 автотранспортных средств, что на 13,6% выше аналогичного показателя 2017 года. Из них 269 353 единицы пришлись на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 12,3% выше показателя годичной давности.

Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 15 296 единиц, что на 42,4% выше аналогичного значения 2017 года.

По итогам марта 2018 года количество поставленных на учет авто достигло 97 050, превысив прошлогодний результат на 9,9%. Из них 91 782 автомобиля перепродали на вторичном рынке (плюс 8,9% к результатам марта 2017 года).

Свыше двух третей (68,6%) транспортных средств, повторно зарегистрированных в I квартале 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет.

• 38,8% – транспортные средства старше 20 лет;

• 29,8% – от 11 до 20 лет;

• 20,9% – от 4 до 7 лет;

• 5,8% – от 8 до 10 лет;

• 3,2% – от 1 года до 3 лет;

• 1,5% – в возрасте менее 1 года.

Доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 35,2 до 38,8%, а доля транспортных средств в возрасте от года до 3 лет сократилась с 7,6 до 3,2%. Наибольшее число вторичных регистраций по итогам января-марта 2018 года зафиксировано в Алматинской (41 649 автомобилей), Южно-Казахстанской (41 526) областях и в городе Алматы (32 863).

Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (21,7%). Следом по этому критерию расположились Южно-Казахстанская (17,1%) и Жамбылская области (8,2%). Наибольшее число транс­портных средств моложе одного года зарегистрировано в Алматы (19,1%), Астане (17,8%) и Южно-Казахстанской области (8,6%).

По данным специалистов, к началу 2018 года в Казахстане всего было зарегистрировано 3,85 миллиона легковых автомобилей. Заметнее всего по количеству увеличился «старый» автопарк – число подержанных авто старше 10 лет выросло сразу на 79 тысяч, до 2,35 миллиона единиц.

В 2017 году по программе утилизации казахстанцы избавились от 47 тысяч старых автомобилей. Самым «возрастным» транспортным средством, принятым для утилизации, стал «москвич» 1942 года выпуска.

За «прозрачный» автомобиль

С 1 июля 2018 года в Казахстане начнут работать электронные паспорта транспортных средств, сообщает Ассоциация казах­станского автобизнеса (АКАБ) в Facebook.

Электронный паспорт создаст максимально полную историю «жизни» автомобиля, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, учас­тии автотранспортного средства в дорожно-транспортных происшествиях.

«Переход с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспорт­ных средств позволит упростить в Евразийском экономическом союзе оформление документов и снизить операционные издержки бизнеса, а также реализовать принцип прозрачности и прослеживаемос­ти на всех этапах эксплуатации автотранспорта», – говорится в сообщении.

В электронный паспорт запишут всю историю машины или мотоцик­ла с момента его изготовления и ввоза в ЕАЭС. Это должно усложнить искажение информации, сделает невозможным подделку транспортных документов. В будущем при покупке машины на вторичном рынке любой желающий сможет посмотреть ее историю на специальном портале.

Переход на электронные техпас­порта будет постепенным. Пас­порт будет един для всех стран ЕАЭС.

Популярное

Все
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
Сельские школьники создали ручной генератор, который может, например, зарядить телефон, когда электричество недоступно
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Для более чем 3,7 млн школьников в Казахстане завершился учебный год
За учебный год алматинские школьники сдали на переработку полторы тысячи тонн отходов
По данным ВОЗ, Казахстан занимает лидирующую позицию среди стран Центральной Азии по суициду среди подростков
Им нужен свой человек
Город без тени
Наш мир глазами ребенка
За 126 тонн гнилых овощей из стабфонда, вывезенных на помойку, уволен глава СПК «Байконур»
Дать силы земле
Большая перемена
Хлопковые кластеры
Для обеспечения современной дорожно-транспортной инфраструктурой 22 прилегающих к Астане населенных пунктов в этом году выделено 18 млрд тенге
ШОС планирует расширение
Феномен казахского мыслителя
Последний звонок
Быстрее, выше, сильнее!
Запретить вейпы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Третьи сутки борются с огнем в области Абай
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Музей вернул народу имена
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
С начала нынешнего года в области Улытау зарегистрировано более 100 фактов интернет-мошенничества, 39 уголовных дел по данной статье направлено в суд
Какие бы нововведения ни появлялись в сфере образования, а для подавляющего большинства 25 мая было и остается днем окончания учебы
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

Запретить вейпы
ШОС планирует расширение
Большая перемена
Как отметят День защиты детей в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]