Автоволонтеры помогают стать более мобильными

Статьи
8
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Как рассказал директор частного реабилитационного центра «Асар» Ельдос Баялышбаев, в проекте задействована большая команда автоволонтеров.

Фото:Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они с готовностью откликаются на просьбу подвезти человека с инвалидностью по нужному адресу. А те, у кого есть грузовой транспорт, помогают лицам с ограниченными возможностями перевезти вещи или же подвезти в их дворы, к примеру, дрова и уголь.

При этом в Талдыкоргане и облас­ти Жетысу есть развитая служба инватакси.

– За последние два года в нашем регионе количество автомобилей – инватакси для перевозки людей с инвалидностью – увеличено в два раза, – прокомментировали в пресс-службе области Жетысу, – сейчас таких автомобилей 32.

Автоволонтеры помогают государству значительно экономить бюджетные средства за счет уменьшения чис­ла заказов, а инвалидам – сократить время ожидания транспорта.

Кстати, Ельдос Баялышбаев – не только директор, но и создатель частного реабилитационного центра для инвалидов «Асар» в Талдыкоргане, где услуги маломобильным гражданам предоставляют бесплатно, в рамках госзаказа, и где есть современнейшее оборудование для реабилитации, включая экзоскелет.

– Оборудование куплено центром на гранты, – говорит он. – Мы единственная организация в Казахстане, которая трижды была удостоена специальных грантов Японии по программе «Корни травы». Эта страна поддержала приобретение для нашего центра специального оборудования на 136 миллионов тенге.

За десять лет работы реабилитационные услуги в центре получили более 4 тыс. человек.

– На нынешний год мы запланировали принять еще 1 800 пациентов, – уточняет Ельдос Баялышбаев. – Плюс двумстам инвалидам реабилитационную помощь на дому окажет выездная бригада.

Недавно в центре «Асар» побывал вице-министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев, находившийся с рабочей поездкой в облас­ти Жетысу.

– Понравилось, как работает уникальный объект – спортивно-реабилитационный центр «Асар», созданный поэтапно (десять лет назад это был фитнесс-зал для инвалидов. – Авт.) и во многом благодаря грантовым средствам, – говорил тогда Аскарбек Ертаев. – Здесь очень хорошее оснащение, оказывается выездная помощь людям, нуждающимся в медицинской реабилитации, и есть возможности расширить проект.

Проблемам создания доступной среды и улучшения качества жизни инвалидов в регионе уделяют особое внимание.

– На данном этапе в области Жетысу уровень доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью достиг 69 процентов, – сообщили в пресс-службе акима области. – Это лучший показатель в стране, где в среднем он составляет 50–55 процентов.

Как сообщают в областном управлении координации занятости и социальных программ, за 2022–2024 годы в регионе адаптированы к посещению маломобильными гражданами 625 объектов. И в нынешнем году будет адаптировано еще 195 как государственных, так и частных. При этом для госучреждений предусмот­рено бюджетное финансирование.

– Всего в области функционируют 13 учреждений, оказывающих специальные социальные услуги для лиц с инвалидностью, – проинформировали в управлении. – Некоторые из них открыты в последние годы. К примеру, в 2023-м на берегу озера Алаколь на базе резиденции акимата района был создан реабилитационный детский лагерь. В том же году совместно с фондом «Қамқорлық» открылся Центр для детей с аутизмом и нарушениями психического развития.

Нынче в областном центре начинается строительство реабилитационного центра на 150 мест. Ввод в строй его запланирован на следующий год.

#регионы #проект #область Жетысу #мобильность #автоволонтеры

Популярное

Все
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Казахстан – Словения: новая глава в истории двусторонних отношений
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
Как на севере страны готовятся к посевной
В девяти регионах страны разработаны карты потребности в кадрах
Выпускников школ будет на 30 тысяч больше
Противосаранчовая обработка начата в Туркестанской облас­ти
Свыше сорока новых водохранилищ построят к 2030 году
Курс на углубление казахско-узбекского стратегического партнерства
Столичный благотворительный фонд радует детей и поддерживает взрослых
Инвестиций в геологоразведку по-прежнему не хватает
Когда государство и общество движутся навстречу друг другу
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Ставка на справедливость и доверие
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
МВД обратилось к владельцам мопедов
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова

Читайте также

Инвестиций в геологоразведку по-прежнему не хватает
Свыше сорока новых водохранилищ построят к 2030 году
Выпускников школ будет на 30 тысяч больше
В девяти регионах страны разработаны карты потребности в ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]